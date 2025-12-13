Comune
Comune
Associazioni

Il Comune di Corato incontra le associazioni giovanili

Appuntamento per confrontarsi sull’Avviso Pubblico “Laboratori Urbani in Rete 2017”

Corato - sabato 13 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato incontra le associazioni giovanili: un appuntamento dedicato all'ascolto e al confronto per costruire insieme l'Avviso Pubblico "Laboratori Urbani in Rete 2017".

Le attività proposte potranno riguardare teatro, musica, fotografia, orientamento e formazione per favorire crescita, occupazione e sviluppo del territorio.

L'appuntamento è fissato per il 18 dicembre 2025 alle ore 16.00 nella Sala Consiliare di Palazzo di Città.

«Invitiamo tutte le associazioni giovanili a partecipare e contribuire attivamente alla progettazione degli spazi dedicati alla comunità. Costruiamo insieme nuove opportunità».
  • Associazione
"Christmas Time ": la musica di AlterAzioni festeggia Santa Lucia a Corato
13 dicembre 2025 "Christmas Time": la musica di AlterAzioni festeggia Santa Lucia a Corato
Emozioni, tradizioni e musica: a Corato gli eventi di "Incanto "
12 dicembre 2025 Emozioni, tradizioni e musica: a Corato gli eventi di "Incanto"
Altri contenuti a tema
C.A.M.B.I.A. per non restare soli: il nuovo club di ascolto a Corato C.A.M.B.I.A. per non restare soli: il nuovo club di ascolto a Corato Inaugurato giovedì 27 novembre nel centro parrocchiale Santa Maria Greca
Criminalità e sicurezza a Corato: l'associazione POLIS solleva le criticità del territorio Politica Criminalità e sicurezza a Corato: l'associazione POLIS solleva le criticità del territorio "POLIS è impegnata al fianco dei commercianti ed operatori economici coratini"
Da gruppo di amici ad associazione ricreativa culturale: “Ngapp” prima che prenda il volo Da gruppo di amici ad associazione ricreativa culturale: “Ngapp” prima che prenda il volo L’associazione che unisce cultura e divertimento
Polis Corato elegge il nuovo direttivo: Antonio Patruno presidente all'unanimità Politica Polis Corato elegge il nuovo direttivo: Antonio Patruno presidente all'unanimità L'associazione si prepara alla prossima competizione elettorale
Al via a Corato i progetti di educazione alla cittadinanza europea Al via a Corato i progetti di educazione alla cittadinanza europea Molteplici gli appuntamenti nelle scuole cittadine
Corato, nasce l'associazione "Gli amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano" Corato, nasce l'associazione "Gli amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano" Amore e speranza per sostenere la ricerca sui tumori rari e aiutare chi ne ha bisogno
"Ponti: piccoli cittadini, grande coinvolgimento", a Corato il progetto di Maniunite "Ponti: piccoli cittadini, grande coinvolgimento", a Corato il progetto di Maniunite L'iniziativa coinvolge ragazzi dai 6 ai 14 anni appartenenti a culture diverse. Numerose le attività ricreative proposte
"Dai equilibrio al tuo respiro": si conclude il progetto a Corato "Dai equilibrio al tuo respiro": si conclude il progetto a Corato La manifestazione finale avverrà venerdì 24 maggio nel chiostro comunale
Il Tandoi guarda al futuro
12 dicembre 2025 Il Tandoi guarda al futuro
Jò a Jò: l’anteprima della 53ª edizione
12 dicembre 2025 Jò a Jò: l’anteprima della 53ª edizione
Dalla programmazione all’esecuzione: il consiglio comunale approva il DUP 2026-2028
12 dicembre 2025 Dalla programmazione all’esecuzione: il consiglio comunale approva il DUP 2026-2028
Trasferta ad alta quota: la Virtus Corato fa visita ad Apricena
12 dicembre 2025 Trasferta ad alta quota: la Virtus Corato fa visita ad Apricena
A Corato una notte di jazz con Enrico Rava e il suo “Fearless Five”
12 dicembre 2025 A Corato una notte di jazz con Enrico Rava e il suo “Fearless Five”
Gionata nazionale dedicata alle persone scomparse: Corato si illumina di verde
12 dicembre 2025 Gionata nazionale dedicata alle persone scomparse: Corato si illumina di verde
Operazione di polizia in via Nicola Salvi  
12 dicembre 2025 Operazione di polizia in via Nicola Salvi  
Si presenta ufficialmente il brand "Corato Cultivar Bellezza "
12 dicembre 2025 Si presenta ufficialmente il brand "Corato Cultivar Bellezza"
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.