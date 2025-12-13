Il Comune di Corato incontra le associazioni giovanili: un appuntamento dedicato all'ascolto e al confronto per costruire insieme l'Avviso Pubblico "Laboratori Urbani in Rete 2017".Le attività proposte potranno riguardare teatro, musica, fotografia, orientamento e formazione per favorire crescita, occupazione e sviluppo del territorio.L'appuntamento è fissato per il 18 dicembre 2025 alle ore 16.00 nella Sala Consiliare di Palazzo di Città.«Invitiamo tutte le associazioni giovanili a partecipare e contribuire attivamente alla progettazione degli spazi dedicati alla comunità. Costruiamo insieme nuove opportunità».