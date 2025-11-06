Associazione Ngapp. <span>Foto Anna Lops</span>
Da gruppo di amici ad associazione ricreativa culturale: “Ngapp” prima che prenda il volo

L’associazione che unisce cultura e divertimento

Corato - giovedì 6 novembre 2025 10.30
Un'idea nata dopo un viaggio a Brescia che, pian piano, ha assunto forma concreta: l'associazione "Ngapp" è attiva sul territorio dal 18 settembre 2023, grazie all'intraprendenza dell'attuale presidente Matteo Cusanno. Studente di storia, Matteo ha deciso di condividere il progetto con i suoi amici di comitiva. Oggi il gruppo lavora costantemente per trasformare le loro idee in attività associative.

L'obiettivo principale è trasmettere cultura attraverso il divertimento, lontano dalle piattaforme social, promuovendo condivisione e spirito collettivo. È un cogliere l'attimo di ciò che accade nel presente, proprio come il termine "ngapp" indica: dal dialetto "angapp" che significa proprio acchiappare, prendere al volo.

Alla base dell'associazione vi è la distribuzione mensile di un giornalino scolastico gratuito, con contenuti sempre originali. Grazie alle idee di Matteo, Claudia, Andrea, Angelica, Francesca, Daniela, Alberto, Alessandro e tanti altri ragazzi il giornalino si riempie mensilmente di attività e articoli legati principalmente ad argomenti di cultura generale e locale. Tra quiz, oroscopi, rebus e cruciverba, il divertimento si trasforma in conoscenza. Partito con una prima stampa di 30 copie, l'obiettivo è quello di coinvolgere sempre più scuole e più studenti.


In questi due anni, la qualità del giornalino è andata via via migliorando grazie all'impegno dei ragazzi: dalla carta, al numero delle pagine, agli sponsor.

Dal giornalino sono nate le diverse attività ricreative culturali: serate giochi, cene con delitto, tornei sportivi, tornei di carte, iniziative in piazza e tante altre attività.
È del 5 agosto 2024 lo "Slam Fest", torneo di basket con stand di cibo e dj set. Più recente, invece, il "Corato Express": una caccia al tesoro che partendo dal Chiostro del Comune ha girato l'intera città grazie a una partecipazione di circa 35 persone di età differenti.

"Ngapp" è, inoltre, tra le associazioni di Innesti 2025 insieme a "Gocce nell'Oceano" e "Vivianus" in un progetto che mira a rendere visibile, concreta e gioiosa l'idea che la differenza non è una sottrazione, ma una ricchezza da condividere. Attraverso sport, arte, gioco e creatività, il fine è quello di promuovere il benessere psicosociale, l'integrazione e la prevenzione del disagio tra bambini e adolescenti, con uno sguardo attento ai minori con disabilità intellettiva e relazionale e ai loro fratelli. Tra giochi da tavola, mini olimpiadi e laboratori di scrittura creativa (in collaborazione con "Biblos" e "Secop") lo spazio diventa sempre più inclusivo e potenziale per la scoperta delle proprie potenzialità e lo sviluppo di nuove relazioni.

Da luglio 2025 l'associazione ha visto realizzare un ulteriore obiettivo, diventando anche testata giornalistica.

«Per il cartaceo l'obiettivo è quello di aumentare le copie e raggiungere sempre più ragazzi e scuole. Attualmente arriviamo a Terlizzi e Ruvo. In particolare, lo scientifico di Ruvo, artistico, tecnico e classico di Corato e il polo liceale di Terlizzi» raccontano il presidente Matteo Cusanno e il vicepresidente Andrea Fusaro. «L'obiettivo magari in futuro è quello di raggiungere anche scuole medie creando un'edizione diversa, più semplice e adatta a ragazzi si una fascia d'età più bassa. Altro obiettivo è avere una sede più grande per diventare più autonomi possibile e accogliere più persone durante i nostri eventi».
