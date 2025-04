Il Centro del MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO della Regione Puglia e la sezione MFE"Antonio Megalizzi" di Corato – in collaborazione con il Centro Europe Direct Puglia, Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e della Fondazione Vincenzo Casillo di Corato - promuovono i progetti di educazione alla cittadinanza europea, rivolti ai bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni della Scuola Primaria e agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado.Dal 1° settembre 2023, la Sezioni MFE "Antonio Megalizzi" di Corato opera nel territorio locale, inlinea con i principi statutari del Movimento Federalista Europeo che, fondato nel 1943 a Milano da Altiero Spinelli e da un gruppo di colleghi antifascisti, si configura come un'associazione culturale apartitica.Secondo i contenuti del Manifesto di Ventotene, M.F.E. persegue il raggiungimento degli Stati Uniti d'Europa, con l'obiettivo di affermare stabilmente la pace, la libertà, la democrazia e la giustizia sociale.Lo Europe Direct Puglia è il Centro di Informazione creato dalla Commissione Europea – Direzione Generale Comunicazione – con l'obiettivo di fornire un agevole accesso alle informazioni in tutti i settori di attività dell'Unione Europea.La Fondazione Vincenzo Casillo di Corato, istituita nel 2007 in onore di Vincenzo Casillo - fondatore dell'ononimo gruppo imprenditoriale con sede a Corato che è tra i più accreditati produttori di farina a livello nazionale - promuove iniziative che contribuiscono a migliorare la crescita delle persone nelle seguenti principali aree di intervento: educazione e istruzione, formazione e orientamento lavorativo,inclusione sociale e cultura.I progetti si prefiggono di conseguire i seguenti obiettivi:- promuovere la conoscenza dell'U.E., della sua storia, dei suoi valori e delle opportunità che offre;- presentare modelli positivi di vita quotidiana, a cui ispirarsi;- in maniera idonea alla fascia di età, favorire l'approfondimento e il dibattito su temi di grandeattualità;- contribuire ad arricchire la biblioteca scolastica su tematiche europee;- costituire reti tra le Istituzioni, gli Enti e le Organizzazioni coinvolte nel progetto;- stimolare la partecipazione attiva e il protagonismo dei bambini e dei giovani.I progetti per la "FESTA DELL'EUROPA 2025" saranno sviluppati da aprile a maggio, sono statipreceduti da incontri nelle Scuole e dalla distribuzione di pubblicazioni dell'UE.Si inizierà il 5 aprile alle ore 09:00 con il progetto "cineforum per l'europa", i edizione.In collaborazione con la sezione A.N.P.I. "Maria Diaferia" di Corato, di cui è Presidente ladottoressa Marina Mastromauro, si organizzerà, presso la sala convegni della Fondazione Vincenzo Casillo di Corato, la visione del film "Alle origini dell'Europa Unita - UN MONDO NUOVO", prodotto dalla RAI nel 2014 con la regia di Alberto Negrin.Ambientato nel 1941, il film ripercorre la storia di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni,Ursula Hirschmann e Ada Rossi durante il confino, imposto dal regime fascista sull'isola diVentotene.L'incontro avrà inizio con i saluti della dott.ssa Cardenia Casillo, Presidente della FondazioneVincenzo Casillo, della prof.ssa Loredana Cialdella, Segretaria della sezione M.F.E. di Corato, della dott.ssa Marina Mastromauro, Presidente della sezione A.N.P.I. di Corato, dell'Amministrazione Comunale di Corato e dei Dirigenti scolastici delle Scuole aderenti all'iniziativa.Al termine della visione del film, il pubblico dialogherà con il dott. Mario Leone, Direttoredell'Istituto "Altiero Spinelli" di Ventotene.L'iniziativa, che ha ottenuto anche il patrocinio morale dell'Istituto di Studi Federalisti "AltieroSpinelli", sarà rivolta complessivamente a n. 90 studenti delle Scuole superiori del territorio a cuisono state preventivamente distribuite alcune copie del "Manifesto di Ventotene" e una nota sulla vita di Altiero Spinelli.Le Scuole coinvolte sono le seguenti: I.T.E.T. "Padre A. M. Tannoia" di Corato e Ruvo, I.I.S.S."Federico II Stupor Mundi" di Corato, I.I.S.S. "Oriani - Tandoi" di Corato, Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze Umane "F. De Sanctis" di Trani.Coordinerà Loredana Cialdella, Segretaria della sezione M.F.E. di Corato.Si proseguirà:- il 3 maggio 2025 – ore 09:00 - "L'Europa in un libro" per le Scuole superiori, III edizione:presentazione del volume "Storie a colori di un'Europa dei Diritti", presso l'auditorium dell'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" di Corato;- 3 maggio 2025 – ore 18:00 - "In Piazza per i Diritti Umani", II edizione: l'evento si svolgerà inPiazza Venezuela, in onore del popolo venezuelano che lotta per il ripristino della libertà e dellademocrazia (Premio Sackharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero 2024);- 17 maggio 2025 – ore 09:00 - "L'Europa in un libro" per le Scuole primarie, I edizione:presentazione del kit didattico "Yooki e l'Unione del Bosco". L'evento si svolgerà presso l'auditorium della Scuola primaria "Cifarelli",