Polis elegge il nuovo direttivo Patruno presidente all'unanimità

L'Associazione si prepara alla prossima competizione elettorale, aprendosi alla cittadinanza per il rilancio sociale ed economico di Corato

Powered by

Nel corso dell'assemblea tenutasi lo scorso 30 maggio POLIS ha eletto i suoi organi costitutivi.Il Presidente Antonio Patruno, eletto all'unanimità dei presenti, sarà coadiuvato dai vice Alessia Martinelli e Franco Squeo.Nominati a svolgere le funzioni rispettivamente di Segretario amministrativo, Michele Zitoli, e di Tesoriere, Paolo Loizzo.Gli altri membri dell'organo direttivo sono: Angela Adduci, Tina Leo, Vincenzo Petrone, Angelo Amorese, Alfonso Piccarreta, Francesco Marzocca, Domenico Marcone, Michele Dell'Accio. Sempre fermo e prezioso sarà il contributo di Massimo Mazzilli, socio fondatore di POLIS.Il direttivo ha già nominato alcuni componenti dell'assemblea degli iscritti per partecipare ai tavoli di programma per la prossima competizione elettorale.Il Presidente, insieme al direttivo, dichiara che il progetto di Polis è aperto alle adesioni dei cittadini che vorranno condividere un impegno politico nel solco del rilancio sociale e culturale, dello sviluppo economico della città, della valorizzazione del territorio, dell'efficienza amministrativa.Sono in programma una serie di iniziative e dibattiti pubblici volti a favorire la partecipazione attiva della cittadinanza.