Criminalità, Piarulli e De Benedittis incontrano il Procuratore Nitti

Si è parlato dell'allarme criminalità nella città di Corato nell'incontro tenutosi questa mattina in Procura, a Trani, tra la senatrice Bruna Piarulli, il sindaco di Corato Corrado De Benedittis e il procuratore Renato Nitti. Presente anche il comandante della Polizia Locale di Corato.L'incontro, promosso dalla parlamentare coratina, ha consentito di portare direttamente all'attenzione del Procuratore il grido di allarme di una comunità scossa dalla inedita serie di episodi criminosi che si stanno verificando in città. Il timore, più volte rappresentato dal sindaco De Benedittis di uno strato di criminalità che punta sulle estorsioni e lo spaccio di droga, è stato rappresentato direttamente al capo della Procura.Le attività, come già era noto, da parte di Procura e forze dell'ordine sono costanti e incessanti. Non sono passati inosservati i lampeggianti delle auto delle forze dell'ordine che negli ultimi giorni sono molto presenti in città, segno di una attenzione particolare al nostro territorio da parte della Procura e delle forze dell'ordine.È emersa, tuttavia, ancora una volta l'importanza delle denunce quale elemento importante per dare impulso alle indagini.La senatrice Piarulli ha poi salutato, insieme al sindaco De Benedittis, il presidente del Tribunale di Trani.