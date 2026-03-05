Cuore
“Cuore di donna”: a Corato uno screening gratuito per la prevenzione della malattia cardiaca femminile

Appuntamento previsto l'8 marzo

Corato - giovedì 5 marzo 2026 Comunicato Stampa
L'Associazione Salute e Sicurezza organizza la 3ª edizione dell'evento di prevenzione "Cuore di donna" dedicato alla salute cardiaca delle donne over quaranta con la collaborazione della "Wellness Evolution" famiglia Scaringella e "Sercorato".

Nelle precedenti edizioni? L'attenzione alla prevenzione la diagnosi precoce la professionalità dei medici specialisti in cardiologia dell'ASL Bari del P.O. di Corato, soci e sostenitori dell' "Associazione Salute e Sicurezza" e personale qualificato, hanno permesso di riscontrare patologie silenti. Un invito alla prevenzione. L'evento è patrocinato dalla Regione Puglia, Asl Bari e Comune di Corato a testimonianza dell'importanza della prevenzione e della sensibilizzazione sulla salute cardiaca delle donne.

Per accedere all'iniziativa, è necessario prenotarsi chiamando il numero 3513443530 venerdì 6 marzo dalle ore 15:30 alle ore 19.00 e sabato 7 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 fino a esaurimento posti.
L'evento si svolgerà presso la Wellness Evolution via Dandolo a Corato.
