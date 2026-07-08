Liceo artistico
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Scuola e Lavoro

Custodi di Terra e Memoria

Gli studenti del Design Ceramica del Liceo Artistico protagonisti dell’installazione alla 8ª Sagra del Fiorone di Terlizzi

Corato - mercoledì 8 luglio 2026 9.44
L'installazione artistica presentata nell'ambito dell'8ª Sagra del Fiorone Domenico Tauro non è soltanto un'esposizione di opere in ceramica: è la nascita di un linguaggio nuovo, capace di intrecciare creatività, paesaggio, memoria e biodiversità.

Al centro di questo dialogo vivo e pulsante ci sono gli studenti dell'indirizzo Design Ceramica del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi", protagonisti di un lavoro che unisce formazione, ricerca e identità territoriale.

I celebri vasi antropomorfi di E'LEvante diventano il luogo che accoglie le giovani piante di fiorone: non più semplici contenitori, ma figure viventi, custodi della terra e della cultura agricola della Murgia. Le chiome non sono modellate dall'artista, ma affidate alla natura stessa, che completa ogni opera rendendola irripetibile.

Alla realizzazione dell'installazione hanno contribuito gli studenti del corso serale e del corso diurno, guidati da Donatella.Di Bisceglie, Pamela Mansi e Tiziana Quercia, in un percorso che ha trasformato la pratica laboratoriale in esperienza pubblica, condivisa e profondamente civica.

Un ringraziamento speciale va al dirigente scolastico Savino Gallo, che continua a credere nel valore della scuola come luogo capace di dialogare con il territorio, offrendo agli studenti occasioni autentiche per esprimersi, crescere e lasciare un segno.
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