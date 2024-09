Da Agenda Sud a Sport d’amare: un’estate con l’I.C. “Tattoli - De Gasperi”

Anche quest'anno l'ha accompagnato gli alunni in esperienze didattico-formative che sono continuate nel periodo estivo.Da aprile a giugno sono stati svolti otto moduli, rivolti agli alunni di tutte le classi della scuola primaria, realizzati grazie alla partecipazione dell'istituto comprensivo al progetto ministeriale Agenda Sud -AlphaMathesis 10.2.2° - FSEPON-PU-2024-115 "finalizzato a superare i divari territoriali garantendo pari opportunità d'istruzione alle studentesse e agli studenti su tutto il territorio nazionale".hanno avuto tra le finalità: la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua madre L1 e, per gli alunni stranieri L2, al potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche e di lingua inglese, secondo le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, nonché degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, promuovendo l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica.le attività svolte sono state finalizzate al potenziamento dell'ambito logico-matematico. I laboratori, effettuati con l'ausilio di strumenti diversificati, tra cui la robotica, hanno proposto attività teoriche e manuali favorendo e coniugando l'ambito esperienziale con quello cognitivo. Le attività sono state finalizzate al rafforzamento delle conoscenze di base, al miglioramento delle capacità di problem solving e di ragionamento logico, nonché al miglioramento e alla valorizzazione delle singole attitudini. E' stata anche sollecitata la conoscenza della cultura finanziaria e imprenditoriale.percorsi altamente formativi, di valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua madre L1, espletati attraverso attività teoriche e manuali, in sintonia con quelle curricolari, hanno favorito e coniugato l'ambito esperienziale con quello cognitivo; i laboratori sono stati progettati e finalizzati per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche. Sono state ascoltate, inventate e costruite storie riportate in veri e propri piccoli libri e realizzati giochi linguistici favorendo e coniugando l'ambito esperienziale con quello cognitivo; tra le metodologie utilizzate anche lo sfondo integratore, che ha favorito "l'unità del percorso educativo, la percezione dei nessi, il senso della continuità che collega le molte attività didattiche che altrimenti resterebbero disperse e frantumate".realizzazione di un laboratorio linguistico per stranieri L2 in affiancamento al percorso scolastico quale soluzione operativa per facilitare e/o migliorare l'apprendimento della lingua italiana ad alunni di origine straniera e/o con difficoltà linguistiche. Le attività d'apprendimento sono state proposte in forma semplice e accattivante per facilitare la comprensione e quindi l'esecuzione di attività facilitanti.favorito l'approfondimento della lingua straniera e della lingua inglese in un'ottica di miglioramento delle attività di speaking, reading, writing e listening per favorire la fluency in ambito comunicativo secondo il livello A1 del Quadro Comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e il potenziamento delle competenze comunicative e per affrontare in modo naturale uno scambio dialogico con un madrelinguaInfine lo sport, inteso come importante veicolo di inclusione e coesione sociale nonché di valorizzazione e potenziamento delle abilità fisiche e cognitive, ha visto partecipare l'istituto per il secondo anno consecutivo al bando ministeriale Piano estate-Programma nazionale 2021-2027 con il progetto. Il progetto, rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado, è stato svolto presso il circolo nautico, società cooperativa sportiva dilettanti.Agli alunni sono stati assegnati dei bungalow in cui alloggiare per quattro giorni e vivere un'esperienza unica e immersiva tra sport, natura e cultura guidati da istruttori qualificati. Dalla visita guidata ai Sassi di Matera alle attività prettamente nautiche, scuola di vela/canoa con lo studio e la conoscenza delle carte nautiche ed esercitazioni di vela sui simulatori a secco, introduzione al windsurf-wingfoil, laboratorio di arte marinaresca, alle escursioni naturalistiche in bicicletta e orienteering a squadre nel bosco. Le attività sono proseguite con l'osservazione astronomica con telescopio.Non sono mancati momenti di relax e di sana condivisione di esperienze destrutturate, come la festa finale e i saluti dello staff dei tecnici.La proattività e le capacità manageriali della dirigente di istituto, profesoressacostituiscono imprescindibili fattori per migliorare la qualità del servizio di istruzione non solo per le alunne e gli alunni in condizioni di apprendimento avanzati e socio- culturali agiati, ma anche per le categorie più fragili.