Da Corato a Ruvo per abbandonare rifiuti, incastrato dalle fototrappole

Il sindaco di Ruvo di Puglia Pasquale Chieco ha pubblicato sul proprio profilo facebook le immagini che ritraggono diversi cittadini, con volti debitamente oscurati, beccati nell'atto di abbandonare rifiuti nelle campagne e periferie della città, incastrati dalle fototrappole istallate sul territorio.Credevano infatti di aver agito inosservati i "furbetti" dei rifiuti, ma sono stati immortalati dalle fototrappole installate per scoraggiare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sconsiderato ed individuare i trasgressori. Nella sua denuncia, il primo cittadino ruvese sottolinea come fra di essi ci sia anche un coratino a cui il Comune di Ruvo di Puglia è riuscito a risalire attraverso le immagini delle telecamere, e grazie alle operazioni condotte dalla Polizia Locale, e per i quali è scattata una multa insieme all'obbligo di ripulire le aree contaminate.Immagini nitide, quelle estratte dalle fototrappole che rendono possibile l'individuazione di targhe e volti di cittadini che "con grande disinvoltura buttano rifiuti di ogni tipo in campagna come nel centro abitato" - scrive Chieco.In questi giorni si sta procedendo alla convocazione di tutti i trasgressori al comando di Polizia Locale di Ruvo di Puglia, "per chiedere loro un parere - scrive Chieco - su questi avvincenti filmati e per informarli che, oltre a pagare una bella multa, dovranno anche ripulire i siti deturpati e ripristinare lo stato dei luoghi".Diversi gli interventi di controllo previsti dall'amministrazione della vicina Ruvo per individuare e sanzionare il conferimento illegale e l'abbandono dei rifiuti.