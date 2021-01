Da domani anche a Corato parte il drive through

Parte domani il Drive Through per l'esecuzione dei test molecolari nella struttura comunale in via Silvestri a Corato.Il servizio sarà attivo nelle giornate di domani, martedì mattina e giovedì pomeriggio su elenchi che la Asl invierà.Sarà a breve avviata, inoltre, l'esecuzione dei test antigenici da parte dei Medici di Medicina Generale (MMG)." Il forte impegno dell'amministrazione e in particolare del Sindaco De Benedittis, ha finalmente ottenuto un servizio tanto atteso dalla città, l'auspicio è che presto l'emergenza possa essere superata.Si ringrazia la Polizia Locale e la Caritas Cittadina per l'impegno profuso e la Protezione Civile per la collaborazione.Saranno diffusi a breve nuovi dati sul contagi" si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città.Intanto si apprende di un importante recupero da parte degli uffici deputati alla prevenzione dei tracciamenti dei contatti stretti delle persone contagiate. Al momento, per la città di Corato, sono tre le professionalità impiegate per le operazioni di tracciamento che stanno lavorando senza sosta per seguire la situazione.