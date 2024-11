Dal 28 partono le giornate di orientamento allo “Stupor Mundi” di Corato

Iniziano il 28 novembre le tre giornate del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato con l'attività di orientamento articolata con la presentazione dell'offerta formativa e la visita alla scuola e ai laboratori.Le giornate di Open Day che si svolgeranno Giovedi 28/11/2024 ore 16,00Domenica 15/12/2024 ore 10,00 e ore 16,00Domenica 19/01/2025 ore 10,00 e ore 16,00Durante tali giornate, introdotte dal Dirigente Scolastico, sarà possibile visitare gli ambienti della scuola e seguire le lezioni aperte di Storia dell'arte: "Caravaggio e Artemisia Gentileschi: l'arte come esperienza di vita, e "Frida Kahlo, storia di un amore", il laboratorio didattico di Filosofia "Dilemmi morali, mettiamoci in gioco: la filosofia della scelta" e il laboratorio di scrittura creativa: "Poesia nascosta nelle lettere di Frida Kahlo e Vincent Van Gogh".Saranno disponibili anche docenti referenti dell'inclusione per informazioni in merito all'organizzazione e alle attività specifiche rivolte a ragazze e ragazzi con bisogni educativi speciali, disabilità, DSA.In tali giornate, inoltre, saranno previste le aperture degli uffici per supportare le famiglie e gli alunni in una scelta consapevole.Per informazioni:tel. 080 872 17 64 ; bais039006@istruzione.itSito della scuola: https://www.liceoartistico-corato.edu.itL'occasione è gradita per porgere un cordiale saluto e l'augurio di buon lavoro.