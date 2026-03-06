Il danno all'auto del comandante della Polizia Locale
Il danno all'auto del comandante della Polizia Locale
Cronaca

Danneggiata l'auto di Vito Bovino, comandante della Locale di Giovinazzo

L'episodio giovedì sera in via Devenuto. Il sindaco Sollecito: «Non ci lasceremo intimorire da niente e da nessuno»

Corato - sabato 7 marzo 2026 0.27
«Non ci lasceremo intimorire da niente e da nessuno». Con queste parole il sindaco Michele Sollecito ha commentato la notizia del danneggiamento dell'auto del comandante della Polizia Locale di Giovinazzo, Vito Bovino. I danni non sono stati quantificati, al vaglio le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.

I fatti risalgono alla serata di giovedì, quando il commissario superiore del corpo, al termine del turno di lavoro, è andato a prendere la propria auto, una Renault Kadjar parcheggiata nel piazzale antistante il PalaPalmiotto di via Devenuto. L'uomo, originario di Corato e molto presente in città nella gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico, ha visto un foro sullo sportello anteriore destro causato da una mano ignota armata di un oggetto contundente, un punteruolo o un piccone.

Quanto accaduto è stato subito denunciato al suo stesso Comando che sta eseguendo le indagini. Al vaglio degli agenti le telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero tornare utili all'attività investigativa, per risalire all'autore del gesto. «Continueremo a fare quello che noi abbiamo sempre fatto nell'interesse di Giovinazzo e dei cittadini e presto, grazie alle indagini in corso e alle immagini delle telecamere, sarà individuato l'artefice del vile atto», ha concluso Sollecito.

«Si tratta di una gesto vile che certamente non scalfirà la determinazione del comandante», ha aggiunto l'assessore al ramo Alberto Rucci. «Quanto accaduto - è il commento di Bovino - rientra in quei brutti episodi coi quali provano a scalfirti, ma noi andiamo avanti continuando a fare il nostro lavoro con professionalità».
