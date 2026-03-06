Danneggiata l'auto di Vito Bovino, comandante della Locale di Giovinazzo

«Non ci lasceremo intimorire da niente e da nessuno». Con queste parole il sindacoha commentato la notizia del danneggiamento dell'auto del comandante della. I danni non sono stati quantificati, al vaglio le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.I fatti risalgono alla serata di giovedì, quando il commissario superiore del corpo, al termine del turno di lavoro, è andato a prendere la propria auto, unaparcheggiata nel piazzale antistante il PalaPalmiotto di via Devenuto. L'uomo, originario di Corato e molto presente in città nella gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico, ha visto un foro sullo sportello anteriore destro causato da una mano ignota armata di un oggetto contundente, un punteruolo o un piccone.Quanto accaduto è stato subito denunciato al suo stesso Comando che sta eseguendo le indagini. Al vaglio degli agenti le telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero tornare utili all'attività investigativa, per risalire all'autore del gesto. «Continueremo a fare quello che noi abbiamo sempre fatto nell'interesse di Giovinazzo e dei cittadini e presto, grazie alle indagini in corso e alle, sarà individuato l'artefice del vile atto», ha concluso Sollecito.«Si tratta di una gesto vile che certamente non scalfirà la determinazione del comandante», ha aggiunto l'assessore al ramo. «Quanto accaduto - è il commento di- rientra in quei brutti episodi coi quali provano a scalfirti, ma noi andiamo avanti continuando a fare il nostro lavoro con professionalità».