Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno"

"Non possiamo parlare di lavoro, salute o sviluppo se prima non mettiamo al centro la difesa dell’ambiente"

Corato - giovedì 23 ottobre 2025 9.37 Sponsorizzato
"La Puglia che sogno è verde, pulita e libera, l'ambiente è la nostra casa comune.
La Puglia che sogno profuma di mare pulito, di ulivi vivi, di vento buono. È una terra che guarda al futuro con rispetto e coraggio.
Non possiamo parlare di lavoro, salute o sviluppo se prima non mettiamo al centro la difesa dell'ambiente. L'ambiente non è un tema, è la nostra vita quotidiana, è l'acqua che beviamo, l'aria che respiriamo, la terra che ci nutre.

Nel mio programma, propongo una trasformazione concreta:
  • Un Piano Verde per la Puglia, che promuova energie rinnovabili, economia circolare e filiere agricole sostenibili.
  • La rinascita del mare e delle coste, con progetti di rigenerazione ambientale e turismo consapevole.
  • La difesa dei territori rurali, per proteggere la biodiversità e ridare valore alle comunità locali.
  • Una mobilità pulita, fatta di trasporti pubblici efficienti, ciclabilità diffusa e riduzione delle emissioni.

Voglio una Puglia dove i nostri figli possano correre su spiagge pulite, respirare aria buona e credere che il futuro appartiene a chi lo rispetta. La rivoluzione verde non è un sogno lontano, comincia qui, ora, insieme a tutti voi".
Altri contenuti a tema
