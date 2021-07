Debutto su Netflix di "A Classic Horror Story", diretto da Paolo Strippoli e Roberto De Feo

Debutta da oggi 14 luglio sulla piattaforma Netflix l'ultimo lungometraggio diretto dal regista coratino Paolo Strippoli, insieme a Roberto De Feo, "A Classic Horror Story".Girato in Puglia, nella suggestiva Foresta Umbra, e a Roma e prodotto da Colorado film, "A Classic Horror Story" si è aggiudicato anche il Premio per la Miglior Regia al Taormina Film Fest 2021.Cinque carpooler viaggiano a bordo di un camper per raggiungere una destinazione comune. Cala la notte e per evitare la carcassa di un animale si schiantano contro un albero. Quando riprendono i sensi si ritrovano in mezzo al nulla. La strada che stavano percorrendo è scomparsa; ora c'è solo un bosco fitto e impenetrabile e una casa di legno in mezzo ad una radura. Scopriranno presto che è la dimora di un culto innominabile. Come sono arrivati lì? Cosa è successo veramente dopo l'incidente? Chi sono le creature mascherate raffigurate sui dipinti nella casa? Potranno fidarsi l'uno dell'altro per cercare di uscire dall'incubo in cui sono rimasti intrappolati?Sulle note de "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli e, di lì a poco, de "La casa" di Sergio Endrigo, parte "A Classic Horror Story", un omaggio alla tradizione di genere italiana che, partendo da riferimenti classici, arriva a creare qualcosa di completamente nuovo in un concentrato di adrenalina di un'ora e 35 minuti.Definito dalla critica "l'horror italiano più sorprendente dell'anno" (Vanità Fair), "Forse l'inizio di una nouvelle vague horror" (coming soon.it), la pellicola, che vede nel cast Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Alida Baldari Calabria, Cristina Donadio, è disponibile da oggi in streaming sulla popolare piattaforma Netflix che lo descrive come "Film cruento e ricco di suspense in cui alcuni sconosciuti in viaggio nel Sud Italia si perdono nei boschi e dovranno lottare con tutte le loro forze per uscirne vivi".