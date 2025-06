Degrado in Via Don Minzoni : "È uno schifo!", l'appello dei cittadini per una pulizia urgente

Una segnalazione che non lascia spazio a interpretazioni arriva direttamente da un gruppo Facebook della comunità coratina, dove alcuni cittadini esasperati hanno lanciato un grido d'allarme sulle condizioni igienico-sanitarie della piazzetta situata tra via Don Minzoni e via Lago Baione.La situazione descritta è allarmante: "Tra zanzare, rifiuti abbandonati, bottiglie di birre e di vino, animali morti abbandonati da giorni... È UNO SCHIFO!", si legge nel post, che ben riassume il sentimento di chi vive, lavora o anche solo transita in quest'area.Il quadro dipinto dai residenti è desolante: un vero e proprio "ricettacolo di degrado", dove l'inciviltà di pochi si scontra con il disagio di molti.La presenza di rifiuti di ogni genere, dalle bottiglie di alcolici alle carcasse di animali, non solo deturpa il decoro urbano ma crea un serio problema di salute pubblica, favorendo la proliferazione di insetti come le zanzare.L'appello è chiaro e diretto: i cittadini chiedono un intervento immediato e risolutivo da parte delle autorità competenti per una bonifica dell'area.Non è solo una questione estetica, ma di igiene, rispetto e vivibilità per l'intera comunità.Ci si augura che questa segnalazione non cada nel vuoto e che la piazzetta, tornata pulita e decorosa, possa smettere di essere motivo di vergogna e diventare nuovamente un luogo di aggregazione e tranquillità per il quartiere.