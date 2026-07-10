Voto a Stolfa da Scaringella, le precisazioni di Forza Italia: «Nessun sostegno alla maggioranza»

La sezione locale di Forza Italia Corato interviene in merito all'elezione dell'avvocato Francesco Edmondo Stolfa a Presidente del Consiglio Comunale di Corato, avvenuta lo scorso 3 luglio alla terza votazione grazie ai voti di una maggioranza qualificata di centrosinistra e al voto favorevole del Consigliere dell'UDC, eletto nelle fila del centro destra, collocato all'opposizione, Vito Scaringella.«Riguardo al dissenso espresso da Fratelli d'Italia Corato per la scelta del consigliere Scaringella, Forza Italia Corato ritiene doveroso e necessario fare una netta distinzione tra il voto strettamente politico e il voto istituzionale espresso per il Presidente del Consiglio, figura che rappresenta l'intera assise e ne garantisce il funzionamento democratico», si legge nella nota.«L'apertura del consigliere UDC va letta nell'ottica di una distensione istituzionale finalizzata esclusivamente al bene della città, e non come un appoggio politico alla maggioranza. Nonostante la maggioranza e lo stesso candidato al ruolo di Presidente, Francesco Edmondo Stolfa, non si siano palesati ufficialmente, condividendo il loro nome con l'opposizione, riteniamo che "l'apertura" istituzionale e non politica, da parte del Consigliere Vito Scaringella, sia stata funzionale ad una maturità politica, distensiva per l'inizio di una nuova consiliatura».«Ciò non significa, come del resto ribadito in assise dallo stesso consigliere Vito Scaringella, che non si debba essere vigili, attenti e "scrupolosi", politicamente parlando, alle iniziative che la maggioranza e lo Consiglio Comunale intraprenderanno in futuro, anzi, dette "aperture istituzionali" servono a distinguersi da un modus operandi vetusto ed obsoleto, operato negli anni».«Forza Italia Corato invita le forze politiche della coalizione di centro destra ad una maggiore coesione e ad una compattezza per evitare scivoloni ed incomprensioni che non portano risultato alcuno tranne quello della divisione politica, ricordando loro che nostro unico e vero "avversario" politico è l'amministrazione guidata dal Sindaco De Benedittis e non i consiglieri della nostra stessa coalizione».«Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto Presidente Francesco Edmondo Stolfa ed all'intero Consiglio Comunale della Città di Corato, confidiamo che tutto il centrodestra continui a portare avanti un'opposizione unita, costruttiva e propositiva, ma allo stesso tempo vigile e rigorosa, nell'esclusivo interesse dei cittadini di Corato», termina la nota.