Distribuzione mascherine, il Comune: "Attività tutt'ora in corso"

In una nota diramata da Palazzo di Città, il commissario straordinario, in merito alla distribuzione di mascherine ai cittadini meno abbienti, comunica che: "in ossequio alle direttive impartite dalla Protezione Civile Nazionale e Regionale l'Amministrazione Comunale ha attivato immediatamente i canali per raggiungere in maniera capillare i cittadini realmente bisognosi (anziani, persone in difficoltà economiche), chiedendo la collaborazione alla CARITAS cittadina, all'Ordine dei Medici di Base e dei Pediatri, alle Associazioni di Volontariato di protezione civile e avvalendosi dei Servizi Sociali comunali.La distribuzione è tutt'ora in corso e in tale attività riterrà conto dell'esigenza di avere a disposizione una scorta congrua al fine di far fronte alle necessità future, anche in considerazione della fase emergenziale che al momento è prevista fino al prossimo 31 luglio".