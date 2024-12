Domani al Liceo Artistico di Corato la Giornata del Dono

Powered by

Appuntamento per la X edizione della Giornata del Dono al Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato. Domani 11 dicembre a partire dalle 10 nell'Auditorium dell'istituto si parlerà della cultura della donazione, in una mattinata organizzata in collaborazione con l'Avis di Corato, AIDO, ADMO, Adisco, Rotary Club, Associazione Bice Fino e FIDAPA-BPW Italy di Corato.Introdurrà sul tema del dono Monica Tommasicchio, docente del Liceo Artistico e socia Adisco e AIDO. Si succederanno gli interventi di Savino Gallo, Dirigente Scolastico dell'istituto, Felice Addario, Assessore del Comune di Corato, Giuseppe Acella, referente ADMO Corato, Luisa Belsito, Presidente Adisco Corato, Giuseppe Ferrare, Presidente AVIS, Francesca Rella, Presidente AIDO Corato, Lucia Addario , Presidente Rotary Club Corato, Nunzia Bevilacqua, Presidente Associazione Bice Faro, e Rosa De Nicolo, Presidente Fidapa Corato.