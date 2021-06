Domenica la finale di "Star Talent", lo spin off del festival canoro Nota d'Oro

Anche quest'anno lo "Star Talent", spin off del festival canoro Nota d'Oro, giunge alla sua Finale a Molfetta nel Dome – Oasi San Giacomo, domenica 27 giugno con inizio alle 20:00.Nonostante due primavere di Covid-19, la caparbietà e l'innato ottimismo dell'organizzatore e direttore artistico Aldo Scaringella hanno permesso di condurre in porto sia l'anno scorso sia quest'anno il talent che precede il festival Nota d'Oro.In gara nella caratteristica location a due passi dal mare ci saranno i cantanti finalisti scelti durante le selezioni iniziate il 16 maggio.Saranno suddivisi nelle categorie canore "Baby editi", "Junior editi", "Senior editi", "Inediti" e "Over editi". Ospiti del talent, il cabarettista Pino Fusco direttamente dal programma televisivo "Mudù" e il cantautore Luka Sensi. A presentare la serata saranno Aldo Scaringella, Antonella Caputi e Pierluigi Auricchio.Gli appuntamenti canori proseguiranno con l'Audizione per la 33^ Nota d'Oro domenica 4 luglio dalle ore 19:30, le cui iscrizioni sono ancora aperte fino al 2 luglio con modulistica scaricabile dai profili Facebook Nota d'Oro Festival Canoro e Bimbo d'Oro Concorso canoro.A seguire, la Semifinale Nota d'Oro domenica 11 luglio dalle ore 20:00, entrambi gli appuntamenti presso Dome – Oasi San Giacomo Molfetta.La Finale della 33^ Nota d'Oro, inserita negli eventi dell'Estate Coratina, si svolgerà domenica 18 luglio a Corato in piazza Cesare Battisti, con inizio alle 20:00. Infoline: 338.6616195.