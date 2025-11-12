Mariarita D’Onofrio
Al Festival di Potenza il talento della coratina Mariarita D’Onofrio dopo la vittoria alla Nota d'Oro

Tornano a incrociarsi le strade di questi due importanti festival storici per la Puglia e la Basilicata

Corato - mercoledì 12 novembre 2025 13.02 Comunicato Stampa
Anche una rappresentanza del Festival Canoro Nota d'Oro di Corato sarà presente alla 24^ edizione del Festival di Potenza, col patrocinio del Comune e dell'Apt, che si svolgerà il 15 novembre al Teatro "F. Stabile". Alla kermesse organizzata dal direttore artistico Mario Bellitti ci saranno Aldo Scaringella, direttore artistico della Nota d'Oro che a settembre ha vissuto la sua 37^ edizione nonché dell'11^ edizione di Star Talent, e la bravissima vincitrice della categoria Senior Mariarita D'Onofrio, già pluripremiata in diversi contest canori nelle sue interpretazioni grintose di inediti e di cover.

Ritornano dunque a incrociarsi le strade di questi due importanti festival storici per la Puglia e la Basilicata, che in passato hanno spesso collaborato. In occasione della presentazione a Roma del Festival di Potenza, il direttore artistico Bellitti e la conduttrice Paola Delli Colli hanno sottolineato che l'evento è inserito nel cartellone "Autunno Letterario" del Comune di Potenza.

La serata pre-gala ospiterà "La letteratura incontra la musica", un evento culturale con autori e compositori. I cantanti in gara provengono sono 6 e provengono da vari concorsi canori come, per l'appunto, Nota d'Oro, Vota la Voce, Campania Festival. Inoltre, ci saranno artisti e musicisti, testimonial d'eccezione, come il noto cantautore Michele Pecora, vincitore del celebre Festival di Castrocaro 1977, con partecipazioni al Festivalbar 1980 e 1985, autore e direttore d'orchestra del Festival di Sanremo 1985 e collaborazioni a vario titolo con tanti cantanti famosi del panorama italiano.

Altro ospite, il compositore Tullio Pizzorno che in quella occasione festeggia i suoi 30 anni di note canzoni interpretate da Mina. Il lavoro del patron Bellitti è volto a rendere il Festival di Potenza capofila dei "Festival del Sud" con sede nella stessa città lucana, sottolineando che lo spettacolo può rappresentare una strategia per sostenere le attività turistiche e commerciali locali.
