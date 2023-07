Nota D'Oro, XXXV Edizione: domani in Piazza Cesare Battisti la finalissima

Anche la 35^ edizione della Nota D'Oro sta per giungere al suo completamento, con la Finale che si svolgerà sabato 15 luglio a partire dalle ore 20:00 in piazza Cesare Battisti, animata dalle bellissime voci di cantanti di tutte le età.La Finale chiude il cerchio di un percorso canoro iniziato con l'8^ edizione dello Star Talent il 27 novembre e terminato il 4 giugno. Successivamente si sono tenute le due storiche Semifinali, svolte a Poggiorsini presso il ristorante "Il Fagiano" domenica 2 luglio e domenica 9 luglio. Diversi i premi in palio per le categorie in gara che saranno : Baby; Junior; Senior; Inediti; Over.L'evento, con il patrocinio del Comune di Corato, è organizzato dalla neonata associazione coratina "Le vie dei girasoli-APS", che si occuperà anche di altre iniziative nel corso dell'anno, presieduta dalla prof.ssa Anna Ciliberti.L'organizzatore e direttore artistico Aldo Scaringella, che ha condotto le serate dello Star Talent e le 2 Semifinali, passerà il testimone ai presentatori Luciano Riccardi e alla storica voce del Festival Pierluigi Auricchio.Ospite d'onore nonché Presidente della Giuria sarà la famosa cantautrice Grazia di Michele, che nel suo vastissimo percorso musicale vanta partecipazioni a varie edizioni del Festival di Sanremo, al Festivalbar e ad Amici di Maria De Filippi dal 2003 al 2015 tra i coach di Canto. Tra gli altri ospiti della Finale della 35^ Nota d'Oro ci saranno Luka Sensi (autore, musicista e cantautore), Laura Di Mitri (cantautrice e conduttrice televisiva) ed una sfilata di acconciature by Angela Quatela Acconciatori.