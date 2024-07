Finale della 36^esima edizione di Nota d'Oro - FOTO

Vincitore assoluto: Giada Garofalo e Thomas Parente a cui va il premio da 1000 Euro offerto dallo sponsor ufficiale Caseificio Maldera di Corato e consegnato da Giuseppe Maldera, che ha anche offerto una realizzazione unica del m° Vincenzo Pino; il duo canterà a Bisceglie presso "Andrea Ristorante il 25 luglio aprendo il concerto dei Tienanmente con ospite Matteo Becucci.

Cat. Baby: 1° posto Mirko Milella (Targa Nota d'Oro; premio Masterclass di formazione musicale; registrazione demo presso Gae Studio di Registrazione di Cellamare). 2° posto: Dario Mattia (registrazione demo presso Gae Studio di Registrazione di Cellamare).

Cat. Junior: 1° posto Denise De Giglio (Targa Nota d'Oro; premio Masterclass di formazione musicale; registrazione demo presso Gae Studio di Registrazione di Cellamare). 2° posto: Elena Balducci (registrazione demo presso Gae Studio di Registrazione di Cellamare).

Cat. Senior Editi: Giada Parente e Thomas Garofalo (Targa Nota d'Oro; premio Masterclass di formazione musicale; registrazione demo presso Gae Studio di Registrazione di Cellamare; premio Bella Vita in Puglia percorso benessere presso Tenuta Gentile Cassano delle Murge). 2° posto: Stefano D'Agostino (registrazione demo presso Gae Studio di Registrazione di Cellamare).

Cat. Over: Adriana Campanella (Targa Nota d'Oro; premio Masterclass di formazione musicale; registrazione demo presso Gae Studio di Registrazione di Cellamare; premio Bella Vita in Puglia percorso benessere presso Foglie d'Acqua Bisceglie). 2° posto: Domenico Cioffi (registrazione demo presso Gae Studio di Registrazione di Cellamare).

Cat. Cantautori: Maria Rita D'Onofrio (Targa Nota d'Oro; premio Masterclass di formazione musicale; Partecipazione di diritto al Festival "Cantautori Bitontosuite"; registrazione demo presso Gae Studio di Registrazione di Cellamare; premio Bella Vita in Puglia percorso benessere presso Terra Nobile Bari). 2° posto: Maria Chiara Barracchia (registrazione demo presso Gae Studio di Registrazione di Cellamare).

A Maria Rita D'Onofrio il premio Miglior Inedito di € 100,00 (cento) + realizzazione unica artigianale, offerto dal m° Vincenzo Pino offerta dalle Officine del Valore Corato.

Ad Alita il premio "Un testo per la vita" per il testo di maggior rilevanza artistica: premio di € 150,00 (centocinquanta) in memoria di Claudio Arbore DJ Squalo.

A Maria Rita D'Onofrio il premio della Critica-targa offerta dalla Pro Loco Quadratum Corato;

A Gioele Galeone il premio "Nuova Accademia Civera – Bari premio di € 150,00;

A Denise De Giglio il premio Speciale "Io per la musica!" in ricordo del cantante Carlos Modugno promosso dai genitori Anna Maria Zarate e Damiano Modugno;

A Mirko Milella il premio Simpatia, spilla in oro offerto dalla Granoro;

A Giulia Germano, Elena Balducci e Fiorella Fiorentino il bonus Laboratorio Teatrale;

A Fiorella Fiorentino e Miriam Moraglia i buoni acquisto del valore di Euro 50,00 cad. offerti da "Le borse di Seba" – Bisceglie.

A tutti i partecipanti sono stati consegnati dei cadeau dallo sponsor ufficiale Caseificio Maldera e dalla famiglia Modugno in ricordo del figlio Carlos.

Omaggi floreali e allestimento palco a cura di Ausonia Vivai.

16 foto Finale 36esima edizione Nota d'Oro

Con la sequenza delle tanto attese premiazioni si è conclusa la lunga cavalcata di ottime esecuzioni canore, che ha accompagnato la Finale della 36^ edizione della Nota d'Oro. I 29 concorrenti in gara, provenienti da Puglia, Campania e Marche sono stati tutti apprezzatissimi, illuminando di note piazza Cesare Battisti. Le categorie in gara sono state quelle oramai canoniche "Baby", "Junior", "Senior Editi", Cantautori" ed "Over", intervallate dal flash mob a cura di "Le borse di Seba", dalla travolgente performance dell'ospite e presidente della giuria tecnica Matteo Becucci e dal talentoso cantautore coratino Luka Sensi. Il tutto presentato agilmente e con simpatia dall'affiatata coppia Pierluigi Auricchio e Cristina Grillo. Naturalmente soddisfatto per la riuscita dell'evento Aldo Scaringella, organizzatore e direttore artistico, dopo le brillanti 2 Semifinali svoltesi a Trani nel Dorado Padel Center, a loro volta precedute dallo spin-off invernale "Star Talent" presso la GH-Glam House Bisceglie.La giuria tecnica, come detto, è stata presieduta di Matteo Becucci, vincitore di X Factor 2009 e attuale vocal coach di "Tale e quale show" ed è stato affiancato dalla prof.ssa Anna Ciliberti, diplomata in Pianoforte, Canto Moderno, Musicoterapia e Presidente dell'A.p.s. "Le vie dei girasoli"; Maurizio Pellegrini, cantautore; Luka Sensi, autore, musicista, cantautore; Pinuccio Rana, giornalista pubblicista per diverse testate giornalistiche; Savino Valerio, già produttore discografico indipendente a Bitonto e ora a Milano nello studio di registrazione e produzione VS Advice Music Recording Studio, nonché vocal coah presso l'Accademia di Moda e Spettacolo Imago. Inoltre, una giuria esterna ha assegnato altri premi in palio. La Finale è stata promossa da "Le Vie dei Girasoli Aps", con il patrocinio del Comune di Corato che l'ha inserita nel calendario di eventi "Sei la mia città" e col patrocinio del Parco dell'Alta Murgia. L'organizzazione, poi, ringrazia tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato alla riuscita dell'evento. La diretta Facebook, a poche ore dal termine della manifestazione, già vanta quasi 4mila visualizzazioni. Servizi televisivi sulla Finale sono stati curati da Tele Norba e Telesveva.Questi i premiati della 36^ Nota d'Oro:Adesso i riflettori sono tutti puntati sulla 10^ edizione dello Star Talent 2024/2025 che avrà inizio nel mese di ottobre. Gli aggiornamenti sono presenti sulla pagina Facebook Nota d'Oro Festival Canoro.