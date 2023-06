Nota D'Oro 2023, le iscrizioni scadono il 23 giugno

La finalissima della kermesse è in programma per il 15 luglio: Presidente della Commissione Grazia Di Michele

Ritorna il festival canoro Nota d'Oro, aperto a tutti i nuovi talenti per canzoni edite ed inedite di tutti i generi musicali.L'evento è organizzato dalla neonata associazione coratina "Le vie dei girasoli-APS", che si occuperà anche di altre iniziative nel corso dell'anno.Le iscrizioni alle audizioni on line della 35^ Edizione sono gratuite, scadono il 23 giugno e si effettuano sul sito www.notadoro.net.Il percorso è costituito da due Semifinali (domenica 2 luglio e domenica 9 luglio) presso il Il Fagiano" a Poggiorsini. Si conferma la storica presenza di 5 categorie in concorso:- Baby (5/11 anni);-Junior (12/15 anni);-Senior (16/30 anni);-Inediti (da 16 anni in su);-Over (dai 31 anni).Sabato 15 luglio; a Corato, andrà in scena la Finale in Piazza Cesare Battisti, con il patrocinio del Comune di Corato. Presidente della Commissione Artistica della 35^ Nota D'Oro 2023 sarà la famosa cantautrice Grazia Di Michele che nel suo vastissimo percorso musicale vanta partecipazioni a varie edizioni del Festival di Sanremo e di Festivalbar.Con la Finale della 35^ Nota d'Oro si concluderà il cammino incominciato con lo Star Talent 8^ edizione il 27 novembre a Molfetta e conclusosi il 2 aprile. La 1^ Semifinale dello Star Talent si è svolta a Molfetta il 16 aprile, mentre il 30 aprile la 2^ Semifinale si è svolta a Poggiorsini, sede anche della Finale di domenica 4 giugno. Gli appuntamenti sono presentati da Aldo Scaringella, che rivolge un ringraziamento alla Commissione Artistica composta da Anna Ciliberti e Maurizio Pellegrini, impeccabili nel loro lavoro attento e preciso.Tutte le info sono nella pagina Facebook Nota D'Oro Festival Canoro e nel sito internet www.notadoro.net.