Nota d'Oro: il longevo festival canoro di Corato torna per la 37^ edizione a caccia di talenti

Al via le iscrizioni per l'edizione 2025 del concorso canoro, con audizioni online gratuite e la presidenza di giuria affidata a Matteo Becucci

Mentre si conclude lo Star Talent, Le Vie dei Girasoli APS e Aldo Scaringella annunciano la 37^ edizione del Festival Nota d'Oro, con il patrocinio del Comune di Corato.Il concorso, pronto a celebrare quasi 40 anni di attività, continua a scoprire voci emergenti.Le semifinali si terranno a Trani (30 e 31 agosto) e la finalissima a Corato (6 settembre).Aperto a solisti, duo e trio divisi per categorie d'età e cantautori, il festival offre audizioni online gratuite fino al 13 agosto (info e moduli su www.notadoro.net).Matteo Becucci sarà il presidente della commissione artistica. In palio ricchi premi, tra cui 1.000 euro offerti dal Caseificio Maldera al vincitore assoluto.Un'occasione imperdibile per i giovani artisti che desiderano esibirsi dal vivo e farsi conoscere.