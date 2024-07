Nota d’Oro: a Corato il 7 luglio si svolgerà la 2^ semifinale

Dopo il successo della 1^ Semifinale della 36^ Nota d'Oro, adesso i riflettori sono puntati sulla 2^ Semifinale che si svolgeràpresso "Dorado Padel Center" (strada provinciale 130 Trani Andria km 1,5) con inizio alle ore 20,00. Anche questo appuntamento con le voci canore di tutte le età è organizzata da, con la direzione artistica diLa 2^ Semifinale vede in gara 28 cantanti suddivisi nelle categorie Baby, Junior, Senior Editi, Cantautori età unificate, Over. Presenteranno la serata, da 27 anni conduttore del Festival.Un successo e un consenso in continua crescita, frutto di tanto lavoro e sinergie artistiche e con aziende del territorio che credono in questo progetto, che si sta avvicinando ad ampie falcate ai 40 anni di presenza attiva e propositiva nel territorio, ponendosi come uno tra i più longevi concorsi canori italiani, con la sua mission che è sempre quella di valorizzare e promuovere il talento musicale.Tanti i premi in palio, tra i quali spicca quello deldi Corato che metterà a disposizione del "vincitore assoluto" una borsa di studio di 1000 Euro.La giuria di domenica 7 luglio sarà così composta:, diplomata in Pianoforte, Canto Moderno, Musicoterapia e Presidente dell'A.p.s. "Le vie dei girasoli";, cantautore;i, autore, musicista, cantautore;, giornalista pubblicista per diverse testate giornalistiche;finalista della 2^ edizione di "All Together Now" e ospite della serata;, direttore artistico e coordinatore di giuria.L'appuntamento con la 2^ semifinale sarà visibile nella diretta Facebook sulla pagina "Nota d'Oro Festival Canoro".