A Corato la 37^ edizione della "Nota d'Oro" con cinque categorie in gara

Grande entusiasmo e partecipazione per la trentasettesima edizione della, che ha visto andare in scena due semifinali di altissimo livello, preludio alla finalissima in programma oggi, sabato 6 settembre, alle ore 20, in piazza Vittorio Emanuele a Corato.Cinque le categorie in gara:(fino a 12 anni),(13-17),(17-29),(oltre i 30 anni) e, per un totale di 27 concorrenti provenienti da Puglia e Basilicata, selezionati tramite audizioni e il percorso Star Talent.La serata è organizzata dall'associazionee rientra nel cartellone estivo, con il patrocinio del Comune di Corato.Ad arricchire lo spettacolo, le esibizioni della scuola di ballo, la sfilata dedi Bisceglie e il cabaret di, noto per la sua partecipazione a Mudù.La giuria è composta da(insegnante di canto e pianoforte),(responsabile Officine del Valore) e dal guest, giurato di Tale e Quale Show, che riveste il ruolo di presidente della Commissione artistica e che si esibirà per il pubblico della Nota d'Oro.In palio ricchi premi per i vincitori di ogni categoria, mentre il vincitore assoluto si aggiudicherà un, offerto dal. A condurre la serata saràSoddisfatto il direttore artistico, che commenta così l'edizione 2025: «Sono molto contento per la grande partecipazione e per il coinvolgimento di tanti cantanti provenienti da Puglia e Basilicata, con il supporto delle scuole di canto che hanno aderito e collaborato. Le adesioni sono state numerosissime, anche grazie alle audizioni online, e questo ci ha permesso di selezionare con cura i concorrenti che hanno dato vita a due semifinali bellissime. Ora non resta che vivere insieme la magia della finalissima».