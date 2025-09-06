Eventi
A Corato la 37^ edizione della "Nota d'Oro" con cinque categorie in gara
Appuntamento fissato per questa sera in piazza Vittorio Emanuele
Corato - sabato 6 settembre 2025 Comunicato Stampa
Grande entusiasmo e partecipazione per la trentasettesima edizione della Nota d'Oro, che ha visto andare in scena due semifinali di altissimo livello, preludio alla finalissima in programma oggi, sabato 6 settembre, alle ore 20, in piazza Vittorio Emanuele a Corato.
Cinque le categorie in gara: Baby (fino a 12 anni), Junior (13-17), Senior (17-29), Over (oltre i 30 anni) e Inediti, per un totale di 27 concorrenti provenienti da Puglia e Basilicata, selezionati tramite audizioni e il percorso Star Talent.
La serata è organizzata dall'associazione Le Vie dei Girasoli e rientra nel cartellone estivo "Sei la mia città", con il patrocinio del Comune di Corato.
Ad arricchire lo spettacolo, le esibizioni della scuola di ballo Buena Vista, la sfilata de "Le Borse di Seba" di Bisceglie e il cabaret di Giuseppe Guida, noto per la sua partecipazione a Mudù.
La giuria è composta da Anna Ciliberti (insegnante di canto e pianoforte), Massimo Leone (responsabile Officine del Valore) e dal guest Matteo Beccucci, giurato di Tale e Quale Show, che riveste il ruolo di presidente della Commissione artistica e che si esibirà per il pubblico della Nota d'Oro.
In palio ricchi premi per i vincitori di ogni categoria, mentre il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio di 1000 euro, offerto dal Caseificio Maldera. A condurre la serata sarà Cinzia Cavuoto.
Soddisfatto il direttore artistico Aldo Scaringella, che commenta così l'edizione 2025: «Sono molto contento per la grande partecipazione e per il coinvolgimento di tanti cantanti provenienti da Puglia e Basilicata, con il supporto delle scuole di canto che hanno aderito e collaborato. Le adesioni sono state numerosissime, anche grazie alle audizioni online, e questo ci ha permesso di selezionare con cura i concorrenti che hanno dato vita a due semifinali bellissime. Ora non resta che vivere insieme la magia della finalissima».
