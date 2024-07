Si conclude la 36^ edizione del festival “Nota d’Oro”

Premio Miglior Inedito di € 100,00 (cento) + realizzazione unica artigianale, offerto dalle Officine del Valore - Corato

Partecipazione di diritto al Festival "Cantautori Bitontosuite"

Premio "Un testo per la vita" per il testo di maggior rilevanza artistica:

Premio di € 150,00 (centocinquanta); in memoria di Claudio Arbore DJ Squalo, il premio sarà consegnato dal padre Pasquale Arbore.

Premio di € 150,00 (centocinquanta); in memoria di Claudio Arbore DJ Squalo, il premio sarà consegnato dal padre Pasquale Arbore. Premio della Critica-targa offerta dalla Pro Loco Quadratum Corato;

TRA I FINALISTI IN GARA saranno assegnati i seguenti premi:

Premio "Nuova Accademia Civera – Bari premio di € 150,00, si ringrazia la prof.ssa Anna Ciliberti;

Premio Speciale "Io per la musica!" in ricordo del cantante Carlos Modugno;

Premio Simpatia, Spilla in oro offerto dalla Granoro

Buono Acquisto del valore di Euro 50,00 offerto da "Le borse di Seba" – Bisceglie

Buono Acquisto del valore di Euro 50,00 offerto da "Le borse di Seba" – Bisceglie

Domenica 21 luglio, con inizio alle ore 20:00, in piazza Cesare Battisti si conclude la 36^ edizione del Festival Canoro "Nota d'Oro", al termine di un percorso iniziato lo scorso inverno con gli appuntamenti dello "Star Talent". Dopo le due Semifinali tenutesi a Trani, la "Nota d'Oro" si appresta a dar vita ad una Finale molto agguerrita, con ben 30 finalisti suddivisi in varie categorie: Baby, Junior, Senior Editi, Cantautori età unificate e Over. I partecipanti provengono da ogni parte della Puglia e anche da altre regioni, coordinati dal Direttore Artistico ed Organizzatore Aldo Scaringella. La giuria che avrà l'arduo compito di votare le voci in concorso, tutte di elevato livello, vedrà la presenza di Matteo Becucci, ospite d'onore e presidente della commissione artistica, già vincitore di X Factor 2009 e attuale vocal coach di "Tale e quale show"; Anna Ciliberti, diplomata in Pianoforte, Canto Moderno, Musicoterapia e Presidente dell'A.p.s. "Le vie dei girasoli"; Maurizio Pellegrini, cantautore; Luka Sensi, autore, musicista, cantautore; Pinuccio Rana, giornalista pubblicista per diverse testate giornalistiche; Savino Valerio, già produttore discografico indipendente a Bitonto e ora a Milano nello studio di registrazione e produzione VS Advice Music Recording Studio, nonché vocal coah presso l'Accademia di Moda e Spettacolo Imago.La Finale è curata da "Le Vie dei Girasoli Aps", con il patrocinio del Comune di Corato che l'ha inserita nel calendario di eventi "Sei la mia città" e col patrocinio del Parco dell'Alta Murgia. Lo spettacolo, presentato dal veterano Pierluigi Auricchio e da Cristina Grillo, prevede una sfilata a cura di "Le Borse di Seba", la performance dell'ospite Matteo Becucci e del cantautore coratino Luka Sensi. I premi in palio sono davvero numerosi e tra questi spiccano: il premio da 1000 Euro e una realizzazione unica artigianale offerti dallo sponsor ufficiale Caseificio Maldera, che ha sposato la causa di questo Festival, ovvero la promozione del bel canto in ogni fascia di età. Infatti il Caseificio Maldera consegnerà anche un presente a tutti i finalisti. Il premio in danaro verrà assegnato al "Vincitore Assoluto", scelto dai giurati tra tutti i primi classificati nelle rispettive categorie sopra elencate.La Finale può essere seguita in diretta sulla pagina Facebook: Nota d'Oro Festival Canoro.Questi i premi in palio: