Domenica la proclamazione del sindaco De Benedittis

Indosserà per la prima volta la fascia tricolore

I cittadini lo hanno eletto sindaco il 5 ottobre e da domenica prossima Corrado De Benedittis potrà finalmente rappresentare ufficialmente la città.Alle 18 di domenica 18 ottobre infatti il primo cittadino sarà ufficialmente proclamato sindaco e indosserà per la prima volta la fascia tricolore.La cerimonia si svolgerà nel Chiostro di palazzo di città."Ho scelto una forma sobria e riservata per evitare assembramenti e in segno di vicinanza a tutta la cittadinanza, alle prese con l'emergenza sanitaria" ha riferito il neo eletto sindaco.