Don Sergio accoglie la nomina a Vicario: «Segno dell'amore del Padre»

«Desidero ringraziare tutte e tutti quanti hanno espresso attestazioni di fiducia e stima per la scelta che l'Arcivescovo ha voluto compiere nel chiedermi un nuovo servizio alla diocesi. Accolgo tutto come un segno dell'amore del Padre che mi rinnova il suo appello a raccogliere la Sua "messe" accanto all'Arcivescovo, pastore della Chiesa diocesana e guida del popolo di Dio verso il Regno. Nella gioia di vederci presto, don Sergio Pellegrini».

A distanza di qualche giorno dall'annuncio della sua nomina a Vicario Generale dell'Arcidiocesi, Don Sergio Pellegrini in una nota esprime sentimenti di ringraziamento e di accoglienza del nuovo incarico con spirito di servizio:E' stato lo stesso Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo ad annunciarne la nomina l'11 giugno scorso, durante la Giornata di santificazione sacerdotale tenutasi a Barletta nel Santuario Maria SS. dello Sterpeto, alla presenza dei presbiteri e dei diaconi della diocesi, cui è seguito un generale applauso di approvazione e consenso, peraltro registratisi anche sui social diocesani in special modo sulla pagina facebook.Don Sergio Pellegrini, nato a Bisceglie il 26 gennaio 1972, ordinato presbitero il 25 settembre 1999, finora parroco di S. Maria Greca in Corato, succede a Mons. Giuseppe Pavone.