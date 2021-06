Don Sergio Pellegrini lascia Santa Maria Greca: è lui il nuovo vicario generale della Diocesi

La diocesi è in festa e anche la comunità cattolica di Corato per la nomina di Don Sergio Pellegrini a vicario generale della Diocesi di Trani - Barletta - Bisceglie.Per 18 anni parroco della parrocchia Santa Maria Greca in Corato, don Sergio lascia il suo incarico a don Vincenzo Bovino, giovane sacerdote di Corato, per occuparsi insieme all'arcivescovo D'Ascenzo di tutta la Diocesi.Incarico importante anche per don Antonio Maldera, il primo parroco della parrocchia Madonna delle Grazie che sarà il nuovo coordinatore del clero cittadino.Cambio anche nella parrocchia di San Giuseppe che saluta don Gianni Cafagna, nominato parroco della parrocchia San Silvestro di Bisceglie. Al suo posto, con il ruolo di amministratore parrocchiale, ci sarà don Giuseppe Tarricone, attualmente vice parroco a San Giuseppe.L'arcivescovo ha inoltre comunicato che si è concluso l'iter canonico e civile per la soppressione dell'Ente Chiesa "B. V. Madonna delle Grazie" in Corato. La parrocchia Mater Gratiae ha mutato denominazione in "Madonna delle Grazie" e le è stato conferito il titolo di Santuario diocesano, già precedentemente eretto presso l'Ente Chiesa "B. V. Madonna delle Grazie.