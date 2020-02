"Dono Sospeso", domani la consegna alle famiglie

Il "Dono Sospeso", un'iniziativa benefica che ha visto impegnati gli esercenti commerciali che hanno aderito al progetto, ideato dalla Fidapa sezione di Corato, in collaborazione con le associazioni Orizzonti, Adisco Corato, Admo Puglia, Aido Corato, Bice Fino, AVIS di Corato, Centro Jobel, Co.Han.S.I.E., Gocce nell'oceano, Rosiba, Unitalsi e con il patrocinio del Comune di Corato e che domani vivrà la sua importante conclusione.Domani 2 febbraio, infatti, in Chiesa Matrice, alle ore 19.30, i promotori dell'iniziativa del "Dono Sospeso" distribuiranno, attraverso il ricavato della raccolta effettuata nel periodo natalizio, buoni di materiale scolastico, generi alimentari e abbigliamento alle famiglie meno abbienti della città attraverso la rete della Caritas cittadina.In maniera volontaria i cittadini che hanno voluto aderire all'iniziativa hanno riposto un giocattolo, un bene o, semplicemente, un piccolo contributo all'interno della scatola decorata dalle associazioni partecipanti e contrassegnata dall'adesivo "Dono Sospeso".«Obiettivo raggiunto - sottolineano gli organizzatori – perché abbiamo fatto rete rafforzando l'idea di una solidarietà di comunità utile ad eliminare le barriere sociali purtroppo ancora esistenti, e siamo pronti a continuare questo progetto in altri periodi dell'anno».