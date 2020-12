Drive-through per tamponi, Corato ancora attende

Il sindaco lo annunciò in una delle sue dirette agli inizi di novembre: Corato avrebbe avuto presto un Drive - through per poter effettuare i tamponi Covid 19.Una necessità, quella riscontrata dal primo cittadino, quando ancora il picco del contagio non aveva raggiunto i risultati drammatici che oggi conosciamo. Che la situazione, però, fosse complicata era ben chiaro a tutti.«D'intesa con i medici di base e i pediatri, rappresentati dal dott. Giovanni Riganti, e in collaborazione con la Caritas - affermò in quella circostanza il sindaco De Benedittis - sarà infatti possibile effettuare il tampone facile, somministrato dal medico di famiglia e a titolo gratuito, in un drive-through che verrà situato in via Sonnino, messo a disposizione dalla Caritas. Sarà anche possibile effettuare il test molecolare, ad un costo di 80€, grazie alla collaborazione dell'AIC che metterà a disposizione una tenso struttura. A breve seguiranno dettagliate informazioni».A distanza di un mese, però, Corato ancora attende. Da Palazzo di Città ci garantiscono che sia in corso una interlocuzione con la ASL al fine di fornire tutto il supporto possibile per l'attivazione del servizio, che renderebbe più agevole la vita dei potenziali infetti.Mentre Corato attende, ieri il Comune di Bisceglie ha accolto la proposta di un laboratorio, autorizzato ed accreditato dalla Regione di utilizzare l'area del mercato della ciliegia per poter effettuare i tamponi in modalità drive-through fino alla fine dell'emergenza. È quindi possibile eseguire il tampone senza scendere dall'auto comodamente e in sicurezza.In tutto il territorio della ASL Bari, invece, sono attualmente attivi 14 drive through, dove è possibile eseguire il tampone direttamente in auto.A Bari sono operative 3 postazioni drive through: una nella sede dell'ex CTO, un'altra presso l'Ospedale Di Venere a Carbonara e la terza all'interno della Fiera del Levante attivata da Dipartimento di prevenzione insieme a Protezione civile regionale con il supporto logistico di Esercito e Marina Militare, nell'ambito della operazione "Igea" voluta dal ministero della Difesa. In Fiera operano due team, ognuno dei quali è composto da un medico e due infermieri della Marina militare, coordinati dai tecnici dal Dipartimento. Il personale medico è affiancato da personale logistico che si occupa di servizio d'ordine a tutela degli utenti.Nell'area nord sono attivi 4 drive through nei comuni di Altamura, Gravina, Grumo Appula e Molfetta. Anche a Grumo l'attività di screening è stata attivata nelle scorse settimane con il supporto dei militari della Marina Militare. Mentre a Gravina il servizio si svolge negli spazi della Fiera, messa a disposizione dall'amministrazione comunale, con personale del Dipartimento di Prevenzione Area Nord della Asl Bari.Nell'area sud sono operative 7 postazioni per i test molecolari nei comuni di Cassano delle Murge, Noicattaro, Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Gioia del Colle, Conversano e Monopoli. Il drive through di Conversano è gestito in sinergia con l'Esercito che ha messo a disposizione un ufficiale medico e due sottoufficiali infermieri che eseguono i tamponi insieme a personale della Brigata Pinerolo. A Monopoli, l'ultima postazione attivata nelle scorse ore, ad effettuare il servizio è la cooperativa Aliante, incaricata dalla direzione del Dipartimento di Prevenzione.Tutte le aree attrezzate per i tamponi in auto sono dotate di segnaletica dedicata per guidare gli utenti in percorsi sicuri e differenziati che facilitano anche i tempi e le modalità di erogazione del servizio.L'accesso ai drive through avviene esclusivamente su prenotazione tramite il Dipartimento di prevenzione. QUI è possibile trovare le informazioni utili