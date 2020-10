Droga, in manette giovane pusher. Cantava in rap l'inno alla marijuana

Nei giorni scorsi, a Corato, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio gestiti dal locale Commissariato di P.S., i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Bari hanno arrestato un giovane 22enne, pregiudicato, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il giovane, fermato e controllato dagli agenti nel centro cittadino insieme ad altri coetanei, è stato trovato in possesso di alcune bustine in cellophane contenenti Marijuana.Come da protocollo è scattata un'immediata perquisizione presso la sua abitazione e le relative pertinenze, dove è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente dello stesso tipo.Al termine delle attività sono stati sequestrati in tutto oltre gr. 200 di stupefacente ed una somma di denaro, ritenuta provento dell'illecita attività.Il 22enne, peraltro, di recente è stato protagonista insieme ad altri ragazzi, alcuni dei quali di giovanissima età, in un "video rap" registrato nel centro storico cittadino e diffuso in rete, inneggiante al consumo di sostanze stupefacenti.