Droga, in manette un 29enne pluripregiudicato

Ieri pomeriggio, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Corato - unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" – hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne pluripregiudicato.



Nel corso di una perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di cocaina, marijuana ed hashish, ben nascoste all'interno della propria abitazione.



Sottoposti a sequestro anche materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente ed una somma di denaro, ritenuta provento dell'attività di spaccio.



Tratto in arresto con l'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio ed inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani.