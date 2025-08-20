Due furti sventati in centro: 18enne fermato dopo l'ultimo colpo

Due furti sventati in pieno centro, a Corato, la serranda di un bar divelta che insospettisce, un individuo sorpreso in azione, il fermo e l'arresto in flagranza di reato di un, già noto, accusato di furto aggravato. Sembrano le scene di un film, eppure è la sintesi delle ultime concitatissime ore, vissute in città.Tutto ha avuto inizio nel corso della notte fra lunedì e ieri, quando, attorno alle ore 03.30 un individuo è riuscito a forzare una porta e ad introdursi in un'attività in piazza di Vagno, il pub e la birreria, in pieno centro cittadino. «Il tempestivo intervento di due nostre pattuglie - hanno fatto sapere dall'istituto di vigilanza- ha messo in fuga il bandito, assicurando i valori e le attrezzature custoditi nei locali». Sul posto sono intervenuti idellaIn mattinata, alle ore 12.30, stesso copione. Un malvivente (forse lo stesso?) ha forzato la serranda di un'attività in viale Fieramosca, il, riuscendo ad accedervi. «Questa volta, tuttavia, l'intervento delle pattuglie ha fatto sì che l'individuo fosse sorpreso mentre usciva dai locali con il bottino». I vigilantes, infatti, hanno notato la porta d'ingresso divelta e il dettaglio li ha incuriositi ed insospettiti. In quel momento è spuntato un giovane in fuga, fermato dagli stessi agenti.Il resto l'hanno fatto i militari dell'che hanno arrestato il, poi portato nel carcere di Trani. Per il titolare dell'istituto di vigilanza,, si è trattato di «un ottimo risultato, frutto di impegno messo in campo dalle nostre guardie particolari giurate, che dà un forte segnale alla comunità di Corato».