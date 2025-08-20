Metronotte
Metronotte
Cronaca

Due furti sventati in centro: 18enne fermato dopo l'ultimo colpo

Un giovane del posto bloccato dalla Metronotte e arrestato dai Carabinieri: è stato trovato in possesso della refurtiva

Corato - mercoledì 20 agosto 2025 9.29
Due furti sventati in pieno centro, a Corato, la serranda di un bar divelta che insospettisce, un individuo sorpreso in azione, il fermo e l'arresto in flagranza di reato di un 18enne del posto, già noto, accusato di furto aggravato. Sembrano le scene di un film, eppure è la sintesi delle ultime concitatissime ore, vissute in città.

Tutto ha avuto inizio nel corso della notte fra lunedì e ieri, quando, attorno alle ore 03.30 un individuo è riuscito a forzare una porta e ad introdursi in un'attività in piazza di Vagno, il pub e la birreria To Beer, in pieno centro cittadino. «Il tempestivo intervento di due nostre pattuglie - hanno fatto sapere dall'istituto di vigilanza Metronotte - ha messo in fuga il bandito, assicurando i valori e le attrezzature custoditi nei locali». Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione.

In mattinata, alle ore 12.30, stesso copione. Un malvivente (forse lo stesso?) ha forzato la serranda di un'attività in viale Fieramosca, il Moon Cake, riuscendo ad accedervi. «Questa volta, tuttavia, l'intervento delle pattuglie ha fatto sì che l'individuo fosse sorpreso mentre usciva dai locali con il bottino». I vigilantes, infatti, hanno notato la porta d'ingresso divelta e il dettaglio li ha incuriositi ed insospettiti. In quel momento è spuntato un giovane in fuga, fermato dagli stessi agenti.

Il resto l'hanno fatto i militari dell'Arma che hanno arrestato il 18enne, poi portato nel carcere di Trani. Per il titolare dell'istituto di vigilanza, Pasquale Scaringella, si è trattato di «un ottimo risultato, frutto di impegno messo in campo dalle nostre guardie particolari giurate, che dà un forte segnale alla comunità di Corato».
