Tentano il furto delle batterie di un ripetitore, ladri in fuga a mani vuote

Un tentativo di furto sventato dallae che ha costretto i malviventi a far perdere le proprie tracce senza riuscire a mettere a segno il colpo immaginato: è accaduto nelle campagne di Corato, durante la serata di martedì scorso, all'interno di un deposito sito lungo la complanare ovest della strada provinciale 231.Qui, «almeno in due», secondo quanto riportato sulla paginadell'istituto di vigilanza, col favore del buio, sono entrati in azione tentando di portare via le batterie di backup di un ripetitore. «L'intervento tempestivo e coordinato, direttamente dal titolare, il cavaliere- si legge ancora sul post -, di bendellaha permesso di mettere in fuga i malintenzionati che hanno abbandonato la refurtiva senza riuscire a portar via nulla», è scritto.All'arrivo, le guardie particolari giurate hanno subito effettuato un sopralluogo all'interno dell'area, recuperando interamente la refurtiva. È stato, pertanto, allertato un responsabile che è intervenuto sul posto e insieme si è proceduti ad un controllo approfondito del deposito, scoprendo che i due malviventi, fuggiti via a mani vuote, avevano provato a rubare le batterie di backup di un ripetitore. A fermarli proprio il rapido arrivo delle pattuglie sul posto, già in zona per i controlli di rito.Nulla è stato portato via dal deposito. Al termine delle verifiche interne, sono stati allertati anche idella, intervenuti sul posto, che procedono con le indagini di rito e che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della proprietà privata per trarne dettagli utili.