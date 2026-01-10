Il tentato furto alla gioielleria Zitoli
Il tentato furto alla gioielleria Zitoli
Cronaca

Forzano la serranda, ma il colpo in gioielleria sfuma: ladri in fuga

Il furto è stato tentato a Corato, nella notte trascorsa, da parte di alcuni individui poi fuggiti al momento dell'attiviazione dell'allarme

Corato - sabato 10 gennaio 2026 22.38
Il colpo sarebbe stato grosso. Se solo fosse riuscito. Il sistema d'allarme, però, è scattato rapidamente e ha colto di sorpresa i malviventi. Costretti alla fuga, poco prima dell'arrivo delle pattuglie della Metronotte, quando erano ancora all'inizio. Un caso per il quale è stata adesso aperta un'indagine da parte dei Carabinieri.

I ladri, per gli investigatori «un commando ben organizzato e attrezzato», sono entrati in azione nel corso della notte passata, alle ore 03.30, e hanno puntato alla gioielleria Zitoli, in largo Plebistico, già finita nel mirino dei banditi poco meno di due anni fa, sperando di fare bottino grosso. I componenti della banda, di sicuro composta da professionisti, hanno tentato di aprire la serranda dell'attività servendosi di una fiamma ossidrica. Il tentativo di scardinarla, però, è andata a vuoto.

Il sistema antintrusione, collegato alla sala operativa dell'istituto di sicurezza di Ruvo di Puglia, ha iniziato a suonare e sul posto sono state dirottate tre pattuglie, cercando di bloccare col loro arrivo ogni possibile via di fuga: i malviventi, però, si erano già allontanati a piedi, «riuscendo verosimilmente a raggiungere un suv di grossa cilindrata e a fuggire». Poco dopo, per gli accertamenti e rilievi, sono sopraggiunti anche i Carabinieri della locale Stazione, a cui sono affidate le indagini.

«Nulla è stato asportato e i malviventi nono sono riusciti ad entrare all'interno», hanno spiegato gli investigatori. Le speranze di dare un volto ai ladri sono affidate ai sistemi di videosorveglianza. La gioielleria Zitoli era già finita nel mirino dei ladri, il 16 aprile 2024: in quel caso il colpo fruttò loro un bottino di migliaia di euro.
  • Furti Corato
  • Metronotte Corato
Corato, cercasi seconda vittoria consecutiva: al ‘Comunale’ arriva il Molfetta
10 gennaio 2026 Corato, cercasi seconda vittoria consecutiva: al ‘Comunale’ arriva il Molfetta
Cresce l’allarme per lo “sballo” tra i giovanissimi l’hashish bianco dilaga
10 gennaio 2026 Cresce l’allarme per lo “sballo” tra i giovanissimi l’hashish bianco dilaga
Altri contenuti a tema
Tentano il furto delle batterie di un ripetitore, ladri in fuga a mani vuote Tentano il furto delle batterie di un ripetitore, ladri in fuga a mani vuote L'episodio nella serata di martedì in un deposito sito lungo la complanare ovest della strada provinciale 231
Diciott’anni legato a un palo: quando il “rito” diventa umiliazione Attualità Diciott’anni legato a un palo: quando il “rito” diventa umiliazione Un gruppo di ragazzi festeggia la maggiore età di un amico con sputi, petardi e farina. Un episodio che interroga sul senso di maturità e responsabilità nelle nostre comunità
Ladri alla cantina Terra Maiorum: rubata la cassaforte, all'interno 600 euro Ladri alla cantina Terra Maiorum: rubata la cassaforte, all'interno 600 euro Ennesimo furto per la nota attività coratina. Portone sfondato e vetrina distrutta in via Castel del Monte
Furti in appartamento a Corato, è boom: tre colpi in via Bagnatoio Furti in appartamento a Corato, è boom: tre colpi in via Bagnatoio I raid (uno consumato, due tentati) hanno tutti lo stesso modus operandi: i ladri sono entrati in azione con i proprietari in casa
Furto sventato in villa a Corato Furto sventato in villa a Corato L’intervento tempestivo delle guardie campestri, allertate dal sistema radio collegato all’allarme, ha evitato il colpo in contrada Santa Lucia
Effrazione in villa nella zona residenziale di Corato, rinvenuta una e-bike davanti all’abitazione Effrazione in villa nella zona residenziale di Corato, rinvenuta una e-bike davanti all’abitazione Ritorna l'allerta furti nella zona residenziale
Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga L'episodio risale alla tarda serata di martedì in un terreno agricolo in contrada San Vincenzo. Recuperata l'intera refurtiva
Inseguimento da Corato a Ruvo di Puglia. I banditi finiscono in un vicolo cieco Inseguimento da Corato a Ruvo di Puglia. I banditi finiscono in un vicolo cieco L'auto, una Fiat Punto, è stata intercettata da una pattuglia della Metronotte: uno è stato preso, l'altro è fuggito a piedi
L’annuncio Facebook dell’assessore Felice Addario: la storia di speranza di R.
9 gennaio 2026 L’annuncio Facebook dell’assessore Felice Addario: la storia di speranza di R.
Un'altra auto in fiamme a Corato, il rogo al quartiere 167
9 gennaio 2026 Un'altra auto in fiamme a Corato, il rogo al quartiere 167
La Nuova Matteotti Corato a caccia del poker contro il Cus Foggia
9 gennaio 2026 La Nuova Matteotti Corato a caccia del poker contro il Cus Foggia
La Fondazione Cannillo premia 9 giovani talenti per l’ottava edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”
8 gennaio 2026 La Fondazione Cannillo premia 9 giovani talenti per l’ottava edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”
1
Addio a Leonardo Mastromauro: si è spento a 90 anni lo storico Presidente del Pastificio Riscossa
8 gennaio 2026 Addio a Leonardo Mastromauro: si è spento a 90 anni lo storico Presidente del Pastificio Riscossa
Ribaltato un camion per la raccolta latte su via Gravina
8 gennaio 2026 Ribaltato un camion per la raccolta latte su via Gravina
Fiocchi fugaci su Corato: la città si risveglia nel primo vero freddo dell’anno
8 gennaio 2026 Fiocchi fugaci su Corato: la città si risveglia nel primo vero freddo dell’anno
Questa sera a Corato "Concerto lirico di Buon Anno " con AlterAzioni
7 gennaio 2026 Questa sera a Corato "Concerto lirico di Buon Anno" con AlterAzioni
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.