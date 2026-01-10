Forzano la serranda, ma il colpo in gioielleria sfuma: ladri in fuga

Il colpo sarebbe stato grosso. Se solo fosse riuscito. Il sistema d'allarme, però, è scattato rapidamente e ha colto di sorpresa i malviventi. Costretti alla fuga, poco prima dell'arrivo delle pattuglie della, quando erano ancora all'inizio. Un caso per il quale è stata adesso aperta un'indagine da parte deiI ladri, per gli investigatori «un commando ben organizzato e attrezzato», sono entrati in azione nel corso della notte passata, alle ore 03.30, e hanno puntato alla gioielleria, in largo Plebistico, già finita nel mirino dei banditi poco meno di due anni fa, sperando di fare bottino grosso. I componenti della banda, di sicuro composta da professionisti, hanno tentato di aprire la serranda dell'attività servendosi di una fiamma ossidrica. Il tentativo di scardinarla, però, è andata a vuoto.Il sistema antintrusione, collegato alla sala operativa dell'istituto di sicurezza di Ruvo di Puglia, ha iniziato a suonare e sul posto sono state dirottate tre pattuglie, cercando di bloccare col loro arrivo ogni possibile via di fuga: i malviventi, però, si erano già allontanati a piedi, «riuscendo verosimilmente a raggiungere un suv di grossa cilindrata e a fuggire». Poco dopo, per gli accertamenti e rilievi, sono sopraggiunti anche idellaa cui sono affidate le indagini.«Nulla è stato asportato e i malviventi nono sono riusciti ad entrare all'interno», hanno spiegato gli investigatori. Le speranze di dare un volto ai ladri sono affidate ai sistemi di videosorveglianza. La gioielleriaera già finita nel mirino dei ladri, il 16 aprile 2024: in quel caso il colpo fruttò loro un bottino di migliaia di euro.