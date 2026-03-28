La Skoda recuperata dalla Metronotte
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Cronaca

Furto sventato in un impianto fotovoltaico, recuperati anche due veicoli rubati

È il bilancio dell'attività della Metronotte fra i comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi nel corso degli ultimi giorni

Corato - sabato 28 marzo 2026 11.28
Un furto sventato in un impianto fotovoltaico nelle campagne di Ruvo di Puglia e due mezzi rubati, uno dei quali in parte cannibalizzato, ritrovati nel centro urbano di Corato e nell'agro di Terlizzi. È il bilancio dell'attività di prevenzione e repressione dei reati delle guardie particolari giurate della Metronotte negli ultimi giorni.

L'episodio più rilevante, accaduto nelle campagne di Ruvo, risale alla tarda serata di mercoledì scorso, in un impianto di produzione di energia elettrica in località Santa Eugenia. Qui, infatti, la centrale operativa dell'istituto di vigilanza «ha rilevato un'anomalia nel sistema di videosorveglianza, dovuta al malfunzionamento di alcune telecamere», ma la successiva verifica da parte della pattuglia «ha consentito di accertare un tentativo di sabotaggio dell'impianto di videosorveglianza».

I vigilantes, infatti, hanno riscontrato la presenza di «uno squarcio lungo la recinzione perimetrale. Grazie al tempestivo intervento - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook -, nulla è stato asportato». Dell'accaduto sono stati prontamente informati i Carabinieri della Stazione cittadina, a cui sono affidate adesso le indagini, tramite il numero unico 112. «Il sito è stato successivamente presidiato per tutta la notte, fino al completo ripristino dell'intero sistema di sicurezza».

Lunedì scorso, inoltre, la Metronotte, in un fondo in contrada Vigne di Paù, a Terlizzi, ha individuato un veicolo sospetto, un Fiat Qubo in parte smontato e risultato rubato a Corato. In quest'ultimo centro, mercoledì, un'altra pattuglia ha rinvenuto in via Farinata una Skoda Scala risultata provento di un furto denunciato in città.
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