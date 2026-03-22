Trovate tre auto rubate dalla Metronotte: due intatte, l'altra cannibalizzata

Due auto intatte, un'altra cannibalizzata: le tre vetture, risultate rubate a Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato, sono state recuperate nei giorni scorsi a nord di Bari, una vera officina a cielo aperto per "tagliare" le auto. Rubate, nascoste e poi ridotte ai minimi termini per alimentare il mercato clandestino della vendita dei ricambi.Gli investigatori, ormai, parlano di una vera e propria piaga del territorio, mentre sono sempre più le carcasse di auto smembrate e bruciate che, quotidianamente ormai, appaiono tra le campagne: nel primo caso, nella serata di giovedì, una pattuglia della, in un servizio di pattugliamento nelle campagne di Ruvo di Puglia, in località Belmonte, ha individuato una, risultata oggetto di furto e già parzialmente cannibalizzata. «Segni evidenti di un'azione interrotta».Nel secondo caso, invece, un'altra pattuglia dell'istituto di vigilanza, dopo aver ricevuto la segnalazione del furto di unacustodita in un'area recintata, a Terlizzi, hanno avviato le ricerche, individuando l'auto in un uliveto, in via Appia. Mercoledì, inoltre, un'altra pattuglia, in servizio di pattugliamento lungo la strada provinciale 151, ad angolo con la strada comunale Mangiaricotta, a Ruvo di Puglia, ha trovato unacol motore acceso, risultata rubata a Corato.Sul posto, in tutti i casi, sono intervenuti i, mentre proseguono i controlli in tutta l'area che, nella tarda serata di lunedì, a Corato, hanno permesso alladi sventare un furto di cavi elettrici: ignoti, infatti, avevano forzato l'accesso ad una cabina elettrica in contrada La Valleria, scappando a mani vuote.