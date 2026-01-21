L'intervento della Metronotte
L'intervento della Metronotte
Cronaca

Varco nella recinzione, immortalati dalle telecamere: ladri in fuga

È successo ieri in contrada Pedale dove ignoti sono entrati in azione in un campo fotovoltaico. Furto sventato dalla Metronotte

Corato - mercoledì 21 gennaio 2026 9.11
Creano un varco nella rete perimetrale e si introducono nel campo fotovoltaico, ma l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza interno e l'arrivo delle pattuglie della Metronotte ha messo in fuga i ladri, riusciti a fuggire a mani vuote e attivamente ricercati sull'intero territorio. Il sito, dopo il tentato furto, è stato presidiato.

I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, quando «un tentativo di furto - si legge su un post - è stato sventato presso un impianto di produzione di energia elettrica» in contrada Pedale «grazie alla tempestività dell'intervento simultaneo da parte di tre nostre pattuglie». Almeno due individui, infatti, «si erano introdotti all'interno dell'impianto attraverso il taglio della rete metallica perimetrale, ma sono stati subito individuati grazie all'impianto di video-analisi che protegge tutto l'impianto».

Giunte sul posto le pattuglie, le guardie particolari giurate hanno notato solo un varco aperto nella recinzione. Dei ladri, però, nessuna traccia. «Al nostro arrivo - è scritto ancora nel post dell'istituto di sicurezza di Ruvo di Puglia - i due ladri sono fuggiti nelle campagne, riuscendo a far perdere le proprie tracce, avvantaggiati dall'oscurità. Nessun danno è stato arrecato e nulla è stato asportato. Dei fatti sono stati informate le forze dell'ordine. Il sito é stato poi presidiato», concludono.

In un altro intervento, avvenuto a Ruvo di Puglia fra sabato e domenica scorsi, «non è passata inosservata alla centrale operativa» della Metronotte «la mancanza di corrente elettrica alle utenze ubicate nella zona di Monserino». Una pattuglia ha scoperto la manomissione di una cabina dell'Enel, forse per un tentato furto.
