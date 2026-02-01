Due studentesse del “Federico II Stupor Mundi” in mostra al Parlamento Europeo

La mostra "Arte per tutti e con tutti – Confluenze creative" è stata inaugurata martedì 13 gennaio negli spazi del Parlamento Europeo di Bruxelles, accogliendo anche le opere di due giovani studentesse del Liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato: Martina Rella e Yasmin Ouillane, entrambe al secondo anno accompagnate dalla docente Professoressa LamparelliIl progetto, promosso dall'on. Chiara Gemma, ha coinvolto cinquantaquattro artisti europei – ventisette normodotati e ventisette con disabilità – insieme a sedici studenti di licei artistici pugliesi. Ogni tela è frutto di un dialogo creativo tra due artisti di paesi diversi, che hanno lavorato reciprocamente sulle opere in uno scambio di segni, colori e interpretazioni.Per le due studentesse coratine si è trattato di un'esperienza formativa intensa, artistica e umana: hanno scelto soggetti capaci di raccontare il proprio sentire e, al tempo stesso, di parlare a una collettività più ampia, lasciando che un artista sconosciuto completasse la loro opera o completando a loro volta quella altrui. Un esercizio di ascolto, interpretazione e libertà creativa che ha dato vita a opere uniche e condivise.L'on. Gemma, durante l'inaugurazione, ha sottolineato il valore del progetto come spazio simbolico in cui "disabilità e normalità smettono di essere categorie contrapposte" e dove l'arte diventa strumento di dialogo in un tempo segnato da divisioni.Gli artisti coinvolti si sono incontrati per la prima volta proprio a Bruxelles, dando vita a nuove relazioni e a un clima di scambio che ha confermato la forza inclusiva dell'arte.La mostra resterà visitabile al Parlamento Europeo fino al 16 gennaio. Da febbraio inizierà il suo percorso itinerante nei ventisette Stati membri, con prima tappa italiana presso "Europa Experience – David Sassoli" a Roma e successive date, tra cui Bari.