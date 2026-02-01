Liceo Artistico Corato
Liceo Artistico Corato
Attualità

Due studentesse del “Federico II Stupor Mundi” in mostra al Parlamento Europeo

Le opere di Martina Rella e Yasmin Ouillane inaugurano a Bruxelles il progetto “Arte per tutti e con tutti”, presto itinerante in tutta Europa

Corato - domenica 1 febbraio 2026 12.15
La mostra "Arte per tutti e con tutti – Confluenze creative" è stata inaugurata martedì 13 gennaio negli spazi del Parlamento Europeo di Bruxelles, accogliendo anche le opere di due giovani studentesse del Liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato: Martina Rella e Yasmin Ouillane, entrambe al secondo anno accompagnate dalla docente Professoressa Lamparelli

Il progetto, promosso dall'on. Chiara Gemma, ha coinvolto cinquantaquattro artisti europei – ventisette normodotati e ventisette con disabilità – insieme a sedici studenti di licei artistici pugliesi. Ogni tela è frutto di un dialogo creativo tra due artisti di paesi diversi, che hanno lavorato reciprocamente sulle opere in uno scambio di segni, colori e interpretazioni.

Per le due studentesse coratine si è trattato di un'esperienza formativa intensa, artistica e umana: hanno scelto soggetti capaci di raccontare il proprio sentire e, al tempo stesso, di parlare a una collettività più ampia, lasciando che un artista sconosciuto completasse la loro opera o completando a loro volta quella altrui. Un esercizio di ascolto, interpretazione e libertà creativa che ha dato vita a opere uniche e condivise.

L'on. Gemma, durante l'inaugurazione, ha sottolineato il valore del progetto come spazio simbolico in cui "disabilità e normalità smettono di essere categorie contrapposte" e dove l'arte diventa strumento di dialogo in un tempo segnato da divisioni.

Gli artisti coinvolti si sono incontrati per la prima volta proprio a Bruxelles, dando vita a nuove relazioni e a un clima di scambio che ha confermato la forza inclusiva dell'arte.

La mostra resterà visitabile al Parlamento Europeo fino al 16 gennaio. Da febbraio inizierà il suo percorso itinerante nei ventisette Stati membri, con prima tappa italiana presso "Europa Experience – David Sassoli" a Roma e successive date, tra cui Bari.
  • Liceo Artistico
Arriva in libreria il primo romanzo young adult della coratina Jennifer Soldano
1 febbraio 2026 Arriva in libreria il primo romanzo young adult della coratina Jennifer Soldano
Virtus Andria-Corato, sfida delicatissima: imperativo vincere per i neroverdi
31 gennaio 2026 Virtus Andria-Corato, sfida delicatissima: imperativo vincere per i neroverdi
Altri contenuti a tema
“Frankenstein - the monster and the myth" in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi” Scuola e Lavoro “Frankenstein - the monster and the myth" in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi” Teatro, lingua inglese e grandi temi senza tempo
CeramicAbile, al via il laboratorio inclusivo: la scuola apre le porte alla creatività Scuola e Lavoro CeramicAbile, al via il laboratorio inclusivo: la scuola apre le porte alla creatività Il progetto culminerà a giugno 2026 con l'esposizione degli elaborati finali
"L’amore che fa rumore" risuona al Liceo Artistico: emozioni, consapevolezza e impegno civile Scuola e Lavoro "L’amore che fa rumore" risuona al Liceo Artistico: emozioni, consapevolezza e impegno civile Un incontro sull’affettività e il rispetto
Il Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” apre le porte Vita di Città Il Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” apre le porte Domenica l’Open Day tra creatività, laboratori e orientamento
L’Italia R1PUD1A la guerra: il Liceo Artistico di Corato sceglie la pace Vita di Città L’Italia R1PUD1A la guerra: il Liceo Artistico di Corato sceglie la pace Studenti, docenti e istituzioni a confronto con Emergency per onorare l’Articolo 11 e l’eredità di Gino Strada
Formazione senza confini, la sfida internazionale dello “Stupor Mundi” Scuola e Lavoro Formazione senza confini, la sfida internazionale dello “Stupor Mundi” Tre docenti del liceo artistico in Spagna per un corso di potenziamento linguistico finanziato dai fondi PNRR
Il Liceo Artistico pronto ad accogliere gli studenti e genitori Scuola e Lavoro Il Liceo Artistico pronto ad accogliere gli studenti e genitori Open Day dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19
"Untitled": la voce silenziosa di una generazione tra terra e cielo Vita di Città "Untitled": la voce silenziosa di una generazione tra terra e cielo Il Liceo Artistico "Federico Stupor Mundi" di Corato rompe gli schemi con una mostra che è riscatto e profonda riflessione giovanile
Fermato al cimitero mentre rubava oggetti in rame
31 gennaio 2026 Fermato al cimitero mentre rubava oggetti in rame
La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo
31 gennaio 2026 La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo
Dalla Puglia alle vette del monte Bondone
31 gennaio 2026 Dalla Puglia alle vette del monte Bondone
“Gusto del Dono” ad Andria: solidarietà, inclusione e riscatto sociale
31 gennaio 2026 “Gusto del Dono” ad Andria: solidarietà, inclusione e riscatto sociale
Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante
31 gennaio 2026 Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante
Open Day all'IISS "Moro-Cosmai " di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
30 gennaio 2026 Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
Auto "sospetta " bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola
30 gennaio 2026 Auto "sospetta" bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola
Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi " protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI "
30 gennaio 2026 Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI"
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.