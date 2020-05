Effetto lockdown sull'ambiente, incontro con Legambiente Corato e 3Place

Appuntamento con "BuonCampo incontra" questo pomeriggio in diretta facebook

Oggi pomeriggio il consueto appuntamento di "BuonCampo Incontra". Questa volta in live streaming saranno ospiti della diretta Riccardo Moschetta, Presidente dell'associazione 3Place di Andria e Nadia Saltarelli, Presidente di Legambiente Circolo "Angelo Vassallo" di Corato.Con Martina Fariello, responsabile della promozione del portale BuonCampo.it tratteranno alcuni importanti temi quali i cambiamenti climatici legati all'emergenza Coronavirus; l'impatto che il lockdown ha avuto sull'ambiente; le prospettive future legate alle iniziative delle associazioni.Durante la diretta sarà possibile interagire con i protagonisti e porre loro domande e curiosità in merito ai temi in questione.Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook di BuonCampo accessibile ai sordi con traduzione Lis.