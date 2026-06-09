Elezioni 2026, Viva Network protagonista con oltre due mesi di approfondimenti e dirette

Si chiude una lunga e intensa stagione elettorale che, per oltre due mesi, ha visto impegnatanel racconto quotidiano delleDa, giornalisti, collaboratori e tecnici hanno lavorato senza sosta per garantire ai lettori un'informazione puntuale, completa e tempestiva, senza trascurare la quotidiana attività di informazione su attualità, cronaca, sport.Articoli, approfondimenti, interviste, dirette testuali e aggiornamenti in tempo reale hanno accompagnato i nostri lettori verso il voto e durante leParticolarmente apprezzato il lavoro svolto a, dove il racconto delle elezioni è stato seguito con grande partecipazione. Le interviste realizzate durante lo scrutinio del 25 maggio, registrate e montate direttamente per strada per renderle immediatamente fruibili, hanno superato complessivamente le 200mila visualizzazioni sui social network. Un risultato significativo che ha contribuito a portare la pagina Facebook di TraniVivaGrande attenzione anche per ile per la lunga diretta dal comitato del centrosinistra durante i festeggiamenti per l'elezione del nuovo sindaco Marco Galiano, che ha registrato decine di migliaia di visualizzazioni, alle quali si sono aggiunte quelle delle numerose interviste ai protagonisti di una sfida elettorale vissutaNumeri straordinari anche adove il, organizzato dalla squadra di MolfettaViva, ha rappresentato uno dei momenti centrali della campagna elettorale, con una grande partecipazione di pubblico.Tra video, interviste e fotogallery, i contenuti pubblicati sui social relativi alla campagna elettorale e ai risultati del primo turno hanno totalizzato quasi 700mila visualizzazioni.Adla riconferma della sindaca Giovanna Bruno ha catalizzato l'interesse dei lettori. Gli articoli dedicati alla vittoria e la diretta testuale hanno raccolto complessivamente decine di migliaia di letture, confermando il forte coinvolgimento della comunità cittadina. Grande partecipazione anche ieri in occasione della proclamazione ufficiale nel Chiostro di San Francesco., la campagna elettorale è stata seguita passo dopo passo attraverso il racconto dei comizi, delle presentazioni delle liste, degli incontri pubblici e delle visite dei principali esponenti politici nazionali e regionali. Anche in questo caso i contenuti video pubblicati sui social hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni, accompagnando il percorso che ha portato alla riconferma del sindaco Corrado De Benedittis.Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dai, che hanno consentito ai lettori di seguire l'andamento dello scrutinio nelle principali città coinvolte dal voto, così come dalleche hanno raccontato minuto per minuto i momenti decisivi della tornata elettorale.I numeri registrati in queste settimane rappresentano certamente un motivo di soddisfazione, ma soprattutto confermano il valore di un'informazione locale capace di raccontare il territorio con professionalità, tempestività e passione.Al termine di questa intensa esperienza, il Viva Network rivolge un augurio di buon lavoro ai sindaci eletti al primo turno,a Corato,a Modugno,a Minervino Murge ead Andria, così come ai vincitori dei ballottaggi,a Molfetta ea Trani.Le elezioni finiscono, il racconto del territorio continua. Con lo stesso impegno, la stessa attenzione e la stessa volontà di essere ogni giorno al servizio dei lettori.