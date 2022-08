Elezioni, Eliseo Tambone candidato per "Unione Popolare"

Il consigliere comunale pronto ad entrare in lista. Raccolta firme in corso

Un tour de force su tutto il territorio nazionale. Il complesso meccanismo di norme costringerà alcune forze decise alla partecipazione alle prossime elezioni politiche a raccogliere le firme per la sottoscrizione delle liste. È il caso di, formazione costituita - fra le altre - da Potere al popolo e guidata dall'ex Sindaco di Napoli, che è intenzionata a candidare in Puglia, fra gli altri, il professor, consigliere comunale di Corato.E proprio a Corato è in corso una raccolta di firme a sostegno di Unione Popolare: venerdì 12 agosto sarà possibile partecipare, dalle 19 alle 21, al banchetto in piazza Battisti-piazza Sedile mentre martedì 16, sempre dalle 19 alle 21, sarà la volta di via Duomo e mercoledì 17, ancora nella fascia oraria 19-21, di piazza Di Vagno. Le sottoscrizioni sono attive anche nell'ufficio elettorale del Comune di Corato, naturalmente durante gli orari di apertura., 63 anni appena compiuti, è stato eletto al consiglio comunale nella maggioranza a supporto del Sindacocon la lista "Rimettiamo in moto la città", ottenendo 288 preferenze.