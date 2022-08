Un nome di spicco, senza dubbio. La coalizione di centrodestra ha deciso di puntare, per il collegio uninominale Puglia 4 della Camera, su, che a 67 anni vivrà la sua prima esperienza politica.La popolare giornalista e conduttrice televisiva, in quota Forza Italia, sfiderà l'ex Sindaco di Bitonto, candidato dalla coalizione Italia progressista e democratica a guida Pd (con Demos, Verdi e Sinistra italiana), e il direttore d'orchestra, espressione di Italia sul serio, la coalizione formata da Azione e Italia Viva.ll collegio Puglia 4 abbracciadella Città metropolitana di Bari e grazie alla sua conformazione allungata forma una fascia attorno al comune di Bari e all'area limitrofa, estendendosi da nord, dai comuni di Molfetta ee dall'area del Parco nazionale dell'Alta Murgia fino ad arrivare a sud ai comuni di Monopoli e Polignano a Mare passando, tra gli altri, per il comune di. Comprende anche Terlizzi, Giovinazzo e Ruvo di Puglia.Il partito di Silvio Berlusconi ha scelto di inserireal primo posto del listino plurinominale Puglia 2, che comprende buona parte dell'Area Metropolitana di Bari. La seconda posizione è stata assegnata al senatore uscente(che virtualmente è primo in caso di vittoria di Rita Dalla Chiesa nell'uninominale), mentre al terzo posto è stata collocata la ruvesee al quarto il bitontino, ex consigliere regionale.