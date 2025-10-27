Politica
Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato
Giovedì 30 ottobre avverrà la nomina degli scrutatori
Corato - lunedì 27 ottobre 2025 14.51
Per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, la Corte di Appello di Bari ha proceduto alla nomina dei presidenti di seggio delle 44 sezioni cittadine.
In allegato l'elenco completo.
Per quanto riguarda gli scrutatori invece, la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune, in pubblica adunanza, per il giorno 30 ottobre, alle ore 10:00, per procedere alla nomina che avverrà tramite sorteggio.
Il sorteggio sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Corato.
