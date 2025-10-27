Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato

Elezioni regionali 2025, elenco presidenti di seggio a Corato Documento PDF

Per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, la Corte di Appello di Bari ha proceduto alla nomina dei presidenti di seggio delle 44 sezioni cittadine.In allegato l'elenco completo.Per quanto riguarda gli scrutatori invece, la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune, in pubblica adunanza, per il giorno 30 ottobre, alle ore 10:00, per procedere alla nomina che avverrà tramite sorteggio.Il sorteggio sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Corato.