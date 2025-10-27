Voto
Voto
Politica

Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato

Giovedì 30 ottobre avverrà la nomina degli scrutatori

Corato - lunedì 27 ottobre 2025 14.51
Per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, la Corte di Appello di Bari ha proceduto alla nomina dei presidenti di seggio delle 44 sezioni cittadine.

In allegato l'elenco completo.

Per quanto riguarda gli scrutatori invece, la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune, in pubblica adunanza, per il giorno 30 ottobre, alle ore 10:00, per procedere alla nomina che avverrà tramite sorteggio.

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Corato.
Elezioni regionali 2025, elenco presidenti di seggio a CoratoDocumento PDF
  • Elezioni regionali 2025
Una nuova immagine per AB Arredamenti: «Raffinata, elegante e professionale»
27 ottobre 2025 Una nuova immagine per AB Arredamenti: «Raffinata, elegante e professionale»
Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
27 ottobre 2025 Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
Altri contenuti a tema
Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari Speciale Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari Il medico anestesista candidato nella lista “Decaro Presidente” sta dedicando un ciclo di video sui suoi canali social a temi concreti per migliorare la sanità pugliese
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno Una sola lista, Puglia pacifista e popolare, per l'unica donna scesa in campo
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra a Bari Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra a Bari Sono quattro le liste a sostegno di Luigi Lobuono
Alleanza Civica per la Puglia: tutti i candidati nel Barese Alleanza Civica per la Puglia: tutti i candidati nel Barese Sosterrà Sabino Mangano alla presidenza della Regione
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrosinistra a Bari Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrosinistra a Bari Sono sei le liste a sostegno dell'ex sindaco Antonio Decaro
Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno" Speciale Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno" "Non possiamo parlare di lavoro, salute o sviluppo se prima non mettiamo al centro la difesa dell’ambiente"
Regionali Puglia: Angela Anna Bruna Piarulli (M5S) candidata nella circoscrizione di Bari con Decaro Presidente Regionali Puglia: Angela Anna Bruna Piarulli (M5S) candidata nella circoscrizione di Bari con Decaro Presidente La candidatura dell'ex senatrice della Repubblica e dirigente penitenziario
Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia
27 ottobre 2025 Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia
Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento
27 ottobre 2025 Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento
Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari
27 ottobre 2025 Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari
Il Comune di Corato ammesso al finanziamento regionale per la realizzazione di un’area camper
27 ottobre 2025 Il Comune di Corato ammesso al finanziamento regionale per la realizzazione di un’area camper
Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato
27 ottobre 2025 Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato
A Corato, la scienza torna a dialogare: successo per OcuMurgia 2025
27 ottobre 2025 A Corato, la scienza torna a dialogare: successo per OcuMurgia 2025
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra a Bari
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra a Bari
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.