Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra a Bari

Sono quattro le liste a sostegno di Luigi Lobuono

Corato - lunedì 27 ottobre 2025 10.14
Oggi alle 12 scadeva la possibilità di presentare le liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Di seguito tutti i candidati a Bari delle liste a sostegno del candidato presidente del centrodestra Luigi Lobuono.

Fratelli d'Italia


Tommaso ANSANI
Marianna AUCIELLO
Michele BARATTINI
Maria Carmela COPPOLA
Francesco COSTANTINI
Domenico DAMASCELLI
Donato Carmelo DELLINO
Laura DE MARZO
Luciana LAERA
Margherita MATARRESE
Pietro PAPARELLA
Cassandra PETRONE
Maddalena RAGUSEO
Francesco ROSSIELLO
Tommaso SCATIGNA
Eustachio Claudio SOLAZZO

Forza Italia


Tonio CAPRIO
Matteo COLAPIETRO
Mario CONCA
Graziano DE CHIRICO
Tommaso DEPALMA
Vita Maria DI PALO
Giuseppe GALLO
Filippo Antonio GERONIMO
Antonio LOPEZ
Giandomenico MARROCCOLI
Giovanni MARTELLOTTA
Anna Carmela MINUTO
Antonio RUGGIERO
MariaTiziana RUTIGLIANI
Pasquale TARANTINI
Mariagrazia TRITTO

Lega - UDC - Nuovo PSI


Roberto MARTI
Fabio ROMITO
Valeria AMORUSO
Lucia FRASCELLA
Giovanni LACATENA
Angelo LAPOLLA
Marina LIUZZI
Angela PENNETTI
Luigi PORCELLA
Giuseppe QUARTO detto Pino
Ippolita RESTA detta Tina
Patrizia SANTOCHIRICO
Pierpaola SAPIENZA
Giovanni SAPONARO
Anna Rita TATEO
Teresa TATULLI in SISTO

Noi Moderati

Luigi CIPRIANI
Grazia IL GRANDE
Nicola PETRAROLO
Graziana SMALDINO
Giovanni GENTILE detto Gianni
Maria DE SIMONE
Giorgio PROVENZANO
Stefania TARSIA
Luigi MORGANTE
Maria D'ANDRIA detta Miriam
Francesca OZZA
Antonio MUIA
Rocco DILEO
Antonio PICA detto Tremiti
Tiziana DIFEO
Sofia PROVENZANO
