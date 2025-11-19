Elezioni
Seggi per le elezioni regionali, l'elenco delle scuole chiuse a Corato

Sospensione da venerdì a martedì prossimo per permettere le procedure di voto

Corato - mercoledì 19 novembre 2025 Comunicato Stampa
In vista delle Elezioni Regionali in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, il Comune informa che, per consentire le operazioni di allestimento dei seggi e le necessarie attività di pulizia e sanificazione prima e dopo il voto, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche nelle scuole interessate.

La sospensione sarà in vigore dalle ore 7.00 di venerdì 21 novembre fino all'intera giornata di martedì 25 novembre 2025.

Sul sito del Comune è stata pubblicata l'ordinanza sindacale.
