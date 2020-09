Elezioni, tutti negativi i componenti del seggio Covid

Sono risultati tutti negativi al tampone i componenti del seggio Covid allestito nel Policlinico di Bari in occasione delle ultime elezioni per il Referendum e le Regionali in Puglia.Lo riporta il sito Ansa.it.Su richiesta del presidente del seggio, Edoardo Giua, funzionario della Protezione civile regionale, i quattordici - tra presidenti e scrutatori - che hanno fatto parte del seggio 346 dove sono confluite le schede dei 77 elettori dell'area metropolitana di Bari in quarantena o in isolamento fiduciario, si sono sottoposti ieri a tampone nel centro prelievi del Policlinico e per tutti l'esito è stato negativo."Noi siamo stati a contatto diretto con i positivi Covid, nelle loro case e in reparto. Questo dimostra - ha detto Giua - che, se usati e correttamente, i dispositivi di protezione individuale funzionano e proteggono dal rischio di contagio".I voti degli "elettori Covid" sono stati raccolti nelle giornate del 20 e 21 settembre dai tre seggi itineranti speciali in dodici Comuni della provincia (Bari, Acquaviva delle Fonti, Altamura, Conversano, Palo del Colle, Triggiano, Valenzano, Mola di Bari, Noicattaro, Cassano, Corato e Modugno) e nel reparto Covid del Policlinico.I volontari di protezione civile dei seggi cosiddetti "volanti" sono arrivati a casa degli elettori che avevano fatto richiesta di votare bardati con camici, guanti, mascherine e occhiali protettivi. Lo spoglio è poi avvenuto in sicurezza maneggiando ogni scheda ritenuta "contaminata" con guanti monouso.