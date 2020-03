Emergenza coronavirus, Trani si blinda

Sembra avere effetto la disposizione di barriere di filtraggio all'ingresso del comune di Trani disposta ieri dal sindaco Amedeo Bottaro anche sul fronte della città che confina con Corato.Una disposizione drastica e netta: tutti gli ingressi in città sono controllati. Soltanto chi ha davvero delle motivazioni in linea con il decreto della presidenza del Consiglio è ammesso ad entrare.Dalle prime ore di oggi tutti i varchi sono controllati dagli agenti della Polizia Locale e dai volontari facenti parte del COC.«Non avete idea di quanta gente, vedendo i posti di blocco, è tornata indietro perché evidentemente non aveva una necessità impellente di entrare in città. Grazie ai varchi, abbiamo identificato e segnalato più di una persona proveniente da fuori Regione che non aveva la minima idea di doversi mettere in quarantena» ha riferito nella mattinata di oggi il sindaco di Trani.